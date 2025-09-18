Omsorgsassistent till nattjänst på Vinbärsvägen 3
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Växjö Visa alla vårdarjobb i Växjö
2025-09-18
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen i Växjö
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill jobba vaken natt som omsorgsassistent på Vinbärsvägens gruppbostad i Hovshaga. Som omsorgsassistent ingår du i ett team med 10 kollegor som tillsammans utformar omsorg i toppklass.
Ni ser till att omsorgstagarna i gruppbostaden får den omsorg de önskar och behöver. Med i arbetet finns även chef, planerare, stödpedagoger, sjuksköterska och rehab. På Vinbärsvägen bor det fem personer i olika åldrar med varierande funktionsnedsättningar.
Dina arbetsuppgifter består i allt från att arbeta strukturerat, pedagogiskt och med kommunikation, till att hjälpa till med förflyttningar och omvårdnad. Även arbetsuppgifter som städ, tvätt och förberedelser vid matlagning förekommer. Några av de boende har omfattande HSL-insatser, vilket kräver att du har en god fysik. Du kommer bli en del av ett team som jobbar mycket med utveckling av omsorgen till de boende och av verksamheten.
Vinbärsvägen är en liten gruppbostad i hemtrevlig miljö. Här ligger två gruppbostäder bredvid varandra. Du förväntas arbeta vaken natt i båda husen enligt schema. Vi arbetar enligt ett rullande 6-veckorsschema med möjlighet till påverkan med hänsyn till verksamhetens behov. Arbetet sker nattetid och inkluderar arbete varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta med personer med funktionsnedsättning och ser tjusningen i att få ge stöd i en gruppbostad. Du är positiv och ser vikten av helhetsperspektiv i en verksamhet. Du jobbar tillsammans med kollegor mot uppsatta mål, men är även självständig i de arbetsuppgifter som kräver det. Du delar med dig av din erfarenhet, bollar tankar och idéer samt räds inte utveckling.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom LSS samt arbete i gruppbostad eller liknande verksamheter. Vidare är det meriterande med erfarenhet av administrativa uppgifter eftersom dokumentation och schemaläggning ingår i arbetsuppgifterna.
För att bli aktuell för tjänsten krävs godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, vårdarutbildning med påbyggnad, skötarutbildning, barnskötare med lägst två års utbildning eller annan utbildning som vi anser lämplig för verksamheten, t.ex. beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning på högskolenivå om minst 120 hp.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 240/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Emmy Holmqvist 0470-43881 Jobbnummer
9515393