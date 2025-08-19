Omsorgsassistent till daglig verksamhet - Textilgruppen
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Växjö Visa alla vårdarjobb i Växjö
2025-08-19
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen i Växjö
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Textilgruppen är en daglig verksamhet inom LSS med inriktning på skapande verksamhet och finns på Vårvägen i Växjö. Här arbetar du med att handleda och motivera deltagarna till skapande verksamhet såsom måla på tyg, sy, brodera, arbeta med lera, väva och andra kreativa uppgifter. Syftet med daglig verksamhet är att skapa en meningsfull sysselsättning för deltagarna i verksamheten. Deltagarnas arbete formas efter beställning från kund, behovet av produkter som säljs i Papperians butik eller konstverk till utställningar. Kärnan i arbetet är att få alla deltagare att utvecklas i sitt eget skapande och växa i sin kreativa förmåga. Textilgruppen samarbetar med Papperians dagliga verksamhet och som en del av tjänsten ingår arbete i Papperians butik var femte torsdag. Det finns i nuläget 20 inskrivna deltagare på Textilgruppen och fyra medarbetare.
Utöver att handleda deltagarna innefattar arbetet även kontakt med företrädare och anhöriga, dokumentation, upprättande av genomförandeplaner, städning, arbete med att vara fast omsorgskontakt samt att skapa kontakter inom Växjös kulturliv. I arbetet ingår också ansvar för planering av verksamheten, planering och genomförande av utställningar, prissättning av produkter, utveckling av arbetsuppgifter till deltagare som i sin tur leder till utveckling av nya produkter.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten krävs godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, vårdarutbildning med påbyggnad, skötarutbildning, barnskötare med lägst två års utbildning eller annan utbildning som vi anser lämplig för verksamheten, t.ex. beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning på högskolenivå om minst 120 hp. Tjänsten förutsätter också goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
Vi söker dig som har relevant utbildning enligt ovan samt har erfarenhet av arbete inom LSS. Du har ett genuint intresse för skapande och vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet inom området, exempelvis utbildning eller portfolio.
För att trivas hos oss på Textilgruppen behöver du vara stresstålig, ansvarstagande, ha en god samarbetsförmåga samt en god kommunikativ förmåga. Vi värdesätter din förmåga att skapa goda relationer genom ett vänligt, lyhört och omtänksamt bemötande. Du är strukturerad och har en förmåga att inspirera andra till skapandeglädje på ett pedagogiskt sätt. Önskvärt är att du har kunskaper inom konstnärliga tekniker såsom lera, måleri, textil, skulptur eller liknande.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Rekrytering sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 237/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Emelie Hamnell 0470-438 48 Jobbnummer
9464051