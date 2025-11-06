Omsorgsassistent
Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet LSS § 9:6 innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför sitt eget hem under kortare eller längre tid. Syftet är att anhöriga ska få avlastning och utrymme för avkoppling och att personen med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte.
Vi söker nu 1 tjänst till Furutåvägens ungdomskorttids. Anställning på Furutåvägen innebär även arbete med korttidstillsyn enigt LSS § 9:7 på Furans fritids.
På korttids vistas barn och ungdomar som har fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar samt neuropsykiatriska diagnoser. Arbetsuppgifterna innebär att ge stöd, omvårdnad och trygghet till barn och ungdomar samt att bidra till ökad livskvalitet i form av olika aktiviteter. Genom att vara positiva och lösningsfokuserade personalgrupper strävar vi efter att barnen och ungdomarna ska ha en lustfylld vistelse på korttids samtidigt som föräldrarna ges möjlighet till avlastning.
Miljön är utformad så hemlikt som möjligt. Arbetssättet är pedagogiskt och strukturerat. Dokumentation och uppföljning ingår också i det dagliga arbetet. Arbetet innebär också alla förekommande sysslor som ingår i ett hem, så som städning, matlagning och tvätt.Kvalifikationer
Ska-krav:
Godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, vårdarutbildning med påbyggnad, skötarutbildning, barnskötare med lägst två års utbildning eller annan utbildning som vi anser lämplig för verksamheten, t.ex. beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning på högskolenivå om minst 120 hp.
Svenska språket i både tal och skrift.
B-körkort, känna sig trygg med att köra en större minibuss.
Personliga egenskaper som är viktiga för tjänsten är att du ska arbeta på ett strukturerat arbetssätt gentemot barnen/ungdomarna. Du anpassar bemötandet och arbetssättet utifrån barnens/ungdomarnas behov och är flexibel vid förändringar. Kreativitet, initiativförmåga och lekfullhet är ytterligare viktiga egenskaper för att motivera barnen/ungdomarna till att vara aktiva och delta i aktiviteter. Det krävs därför att du har ett mycket lösningsorienterat förhållningssätt. Du ska kunna delta i aktiviteter så som exempelvis badning, cykling etc.
Du har ett professionellt bemötande gentemot alla personer i barnens/ungdomarnas närhet så som exempelvis anhöriga, skola och kollegor. Att ha ett öppet, lyhört och ödmjukt förhållningssätt både gentemot barn/ungdomar, personal och anhöriga. Även att ha tålamod, inge trygghet och ett lugn. En god samarbetsförmåga gentemot både kollegor, anhöriga och övriga personer som arbetar runt omkring barnen/ungdomarna.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet, neuropsykiatriska diagnoser, korttidsverksamhet samt erfarenhet av arbete med utmanande-/utåtagerande beteenden. Tydliggörande pedagogisk och tecken som stöd är ytterligare kunskaper som är meriterande. Kunskaper inom dokumentationssystemet Life care.
Det förekommer medicinska insatser. Erfarenhet inom dessa områden är därför meriterande.
För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska beställa både utdraget för arbete med barn med funktionsnedsättning (442.9) och kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3).
Om du är intresserad av arbete på en specifik arbetsplats så ber vi dig precisera detta redan i ansökan.
Välkommen in med din ansökan!
