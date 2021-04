Omsorgsassistent - Falu kommun - Vårdarjobb i Falun

Prenumerera på nya jobb hos Falu kommun

Falu kommun / Vårdarjobb / Falun2021-04-14I Falu kommun finns en mängd intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Vi har ingenjörer, kommunikatörer, lärare, undersköterskor, projektledare och jurister samt 214 andra yrkesbefattningar. Vår vision är Ett större Falun. Vi ska vara enkla att samarbeta med och till nytta för faluborna. Vi gör skillnad och vi har jobb som märks. Vi är dessutom en arbetsgivare som vill ta tillvara våra medarbetares fulla kompetens - det vet vi leder till utveckling både för individen och för organisationen. För oss är det viktigt att ge våra medarbetare ett hållbart arbetsliv, vilket vi kallar "Balans i livet". Vi satsar alltså mycket på de mjuka värdena - hur människor mår, blir bemötta och kan växa - eftersom det är vår definition av att vara en riktigt bra arbetsgivare. I Falu kommun eftersträvar vi jämställdhet och vi ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar därför sökande som bidrar till detta.Är du lyhörd, relationsskapande och stödjande? Kan du bemöta varje individ utifrån dess unika förutsättningar? Då är det dig vi letar efter! Vi söker nu en omsorgsassistent till gruppbostaden Marks Väg och letar efter dig med lång erfarenhet av arbete inom LSS.Att jobba som omsorgsassistent ger dig möjlighet att göra konkret skillnad i andra människors liv. Arbetet består av att utveckla personernas självständighet i det dagliga livet, hjälpa till med omvårdnad samt fritid efter var och ens förmåga. Arbetet fodrar inlevelse och förståelse för personernas situation. Du får ett givande och utmanande jobb där du hjälper samtidigt som du lär dig nya saker.Välkommen med din ansökan!2021-04-14Arbetet som omsorgsassistent på gruppbostaden innebär att stötta brukarna i att skapa strukturer och rutiner för att klara av det egna boendet och de vardagliga uppgifterna utifrån sina förutsättningar. Du ska i din roll ha ett professionellt bemötande, kunna motivera och aktivera, ge psykosocialt stöd med trygghetsskapande, vårdande insatser och kunna tillämpa pedagogiska metoder. En del av arbetet innehåller även dokumentation.Insatserna kan bestå i att strukturera vardagen och träna in rutiner, att ge brukarna stöd i eller utanför hemmet med exempelvis personlig omvårdnad, inköp, matlagning, städ, tvätt, relationer och aktiviteter. Stödet ska ges så att brukarens egna förmåga stärks och tillvaratas.Vård- och omvårdnadsprogrammet eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigKännedom om LSS-lagstiftningens intentioner om bland annat brukarens självbestämmande och delaktighetKunskap om och erfarenhet av omvårdnadGoda kunskaper i svenska i såväl i tal som skriftVana av att använda dator i arbetetVana av att arbeta fram struktur och rutinerB- körkortPersonliga egenskaperSom person är du ansvarstagande och kan jobba flexibelt, du har ett serviceinriktat förhållningssätt och en positiv inställning. Andra viktiga aspekter är att du är lugn, lyhörd och har förmåga att anpassa ditt arbetssätt utifrån brukarens behov.Vidare är du trygg, stabil och intresserad av att möta människor som har en funktionsvariation. Det är även viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är utvecklingsbenägen och kreativ i att finna nya former för att öka brukarens självständighet och kommunikation.Meriterande kvalifikationerErfarenhet av liknande arbeteKunskap om nervologiska diagnoser och funktionsnedsättningar är önskvärtUtbildning i Lågaffektivt Bemötande och/eller Studio 3Kunskap om eller erfarenhet av motiverande samtal (MI)ANSTÄLLNINGSVILLKORTillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. I tjänsten ingår arbete på obekväm arbetstid (kväll, natt och helg).För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret, vilket kommer att efterfrågas om anställning blir aktuell.UPPLYSNINGAREnhetschef: Cecilia Alm 023-82 839 cecilia.alm@falun.se FACKLIGA FÖRETRÄDAREKommunal Bergslagen 010-442 81 69ÖVRIGTVi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se ArbetsplatsVaraktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidare.Grundlön plus provisionSista dag att ansöka är 2021-04-29Falu kommun5692299