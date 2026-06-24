Områdessamordnare
Mölndals kommun / Socialsekreterarjobb / Mölndal Visa alla socialsekreterarjobb i Mölndal
2026-06-24
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb, där vi tillsammans skapar den bästa möjliga vardagen för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och arbeta i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag – varje dag!
I Mölndal har områdesbaserat samhällsarbete bedrivits i 29 år för att stärka trygghet, trivsel och demokrati. I dag finns arbetet i fyra geografiska områden i kommunen: Balltorp, Bifrost, Lindome och Åby. Områdesarbetets hemvist är kultur- och fritidsförvaltningen, enheten för folkhälsa och områdesarbete. Enheten består av tolv samordnare som arbetar inom olika områden, såsom områdesarbete, folkhälsa, barnrätt och integration.
Du kommer att ingå i ett team med fyra andra kollegor, där ni tillsammans driver och utvecklar det områdesbaserade samhällsarbetet.
Områdesarbete är en arena och infrastruktur för förebyggande och främjande arbete, som formas utifrån de lokala förutsättningarna, behoven och människorna i respektive område. Arbetet sker tillsammans med boende och aktörer lokalt – för att bygga starka, trygga och delaktiga samhällen. Målgruppen för insatserna är alla boende och verksamma i alla åldrar i ett geografiskt avgränsat område.
I staden pågår implementering av den nya socialtjänstlagen och ett utvecklingsarbete kopplat till första linjens socialtjänst. Områdesarbete är en viktig del i denna omställning, och uppdraget kommer därför att ha ett förstärkt fokus på strategiskt utvecklingsarbete i nära samarbete med andra relevanta förvaltningar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Uppdraget som områdessamordnare är varierat och kräver förmåga att vara flexibel och lösningsorienterad.
Du arbetar både operativt och strategiskt. Genom analys, processledning och samordning är du med och påverkar hur det förebyggande arbetet formas och utvecklas, både i det lokala området och på en övergripande nivå i staden.
Du samordnar en lokal samverkansgrupp med aktörer för närsamhället, arbetsleder och handleder ett tiotal ungdomar i gymnasieåldern samt driver, samordnar och utvecklar lokala mötesplatser. Rollen innebär att du, utifrån lokala lägesbilder och behov, bidrar till att utveckla arbetssätt i nära samarbete med socialtjänsten och andra förvaltningar.
Rollen kräver hög grad av självständighet, samarbetsförmåga och stark analytisk kapacitet. Du planerar, driver och följer upp ditt arbete både enskilt och i grupp.Kvalifikationer
Du ska ha en universitetsexamen inom ett relevant område, till exempel socionomexamen. Du ska även ha erfarenhet av att arbeta främjande och förebyggande inom socialt arbete samt erfarenhet av att leda processer i komplexa sammanhang. Det är meriterande om du har erfarenhet av områdesbaserat samhällsarbete samt rättighetsbaserat arbete.Dina personliga egenskaper
Som person har du förmågan att överblicka ditt eget ansvarsområde och sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och engagerar dig i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv och kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa både dig själv och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.
Du är utåtriktad och social i yrkessammanhang. Du skapar goda relationer och bygger nätverk med personer som är viktiga för din yrkesroll, både på olika nivåer, internt och externt. Eftersom du trivs i mötet med andra har du förmågan att identifiera möjligheter till relevanta samarbeten.
Du har ledaregenskaper och genom att fördela arbetet och delegera uppgifter ser du till att andras kompetens tas tillvara. Du möter personer där de befinner sig och motiverar, ger råd, stöd och möjligheter till utveckling.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 eller enligt överenskommelse .
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår i uppdraget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "301096". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
431 82 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Områdessamordnare
Vanessa McKinnon Vogel vanessa.mckinnon-vogel@molndal.se 0708991876 Jobbnummer
9977788