Områdesdrifttekniker
Göteborgs kommun / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-06-29
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Vi på verksamheten Energi och Innemiljö ansvarar vi för inomhusmiljön i våra fastigheter. Dessa fastigheter vill vi göra så energieffektiva vi kan. Vi har samlat kompetens i verksamheten och här arbetar fastighetstekniker, drifttekniker inom el, rör, driftoptimering samt ett antal ingenjörer inom SRÖ och VVS tillsammans för att hitta smarta lösningar inom drift.
Verksamhetsområde Energi och Innemiljö är en del av avdelningen Drift och Underhåll som ansvarar för tillsyn, reparation samt drift av områdena utemiljö, byggnad och installationer. Detta över tid med god teknisk status och nöjda hyresgäster. Detta uppnås genom ett nära samarbete med hyresgäster, förvaltningens övriga avdelningar samt andra organisationer i staden. Avdelningen ansvarar för genomförandet av besiktningar som myndigheter kräver samt bidrar till utvecklingen av energisparåtgärder. Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för drift och övervakning av förvaltningens olika tekniska installationer (främst värme och ventilation) samt tillgodoser ett gott inneklimat för våra kunder. Uppdraget är både utvecklande och utmanande i en föränderlig miljö med stark teknisk utveckling, en omgivning med kunniga medarbetare och en mångfald av tekniska system.
I uppdraget ingår även bland annat att energioptimera fastigheterna, planera och utföra underhållsåtgärder samt aktivt medverka i utvecklingsfrågor. Med en hög teknisk kompetens och en förståelse för hyresgästernas verksamheter skapar du tillsammans med dina kollegor en bra miljö för dem som vistas i våra fastigheter.
En viktig del av jobbet är att felsöka och avhjälpa fel samt hantera akut uppkomna ärenden från hyresgästerna och styrsystem.
Arbetet är förlagt både inne på kontor, men också ute i fastigheterna.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 5 månader.Kvalifikationer
Du är flexibel, drivande och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Du är självgående med god struktur, ordning och reda. Med hyresgästerna i fokus, motiveras du av hög servicenivå och kunskap om vad som bidrar till kvalitet i kontakten mellan er. För att lyckas i ditt uppdrag är du en kommunikativ person som har lätt för att skapa förtroende i samarbetet med andra.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning med driftteknisk inriktning
Flerårig erfarenhet av driftsansvar och fastigheter
Erfarenhet av praktiskt arbete inom datoriserad styr och regler samt övervakning
Erfarenhet och ett stort intresse för energieffektivisering/driftoptimering
Körkort, klass B
Det är meriterande om du har arbetat med liknande arbetsuppgifter inom offentlig förvaltning.Övrig information
Då rekryteringen sker under semesterperioden kan återkoppling och möjlighet att besvara frågor vara begränsad under sommaren. Vi planerar att påbörja intervjuer tidigast i slutet av augusti.
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsfastighetsförvaltningen Kontakt
Nina Trygg nina.trygg@stadsfast.goteborg.se Jobbnummer
9982312