Områdeschef Universitetsservice, tillsvidare
Umeå universitet, Universitetsförvaltningen / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-03-14
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Universitetsförvaltningen i Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Publiceringsdatum 2026-03-14
Universitetsservice är Umeå universitets serviceorganisation som förenklar vardagen på campus för anställda, studenter och besökare.
Det gör vi bland annat genom att ge service och stöd, sköta de bokningsbara undervisningslokalerna och mötesrummen, lokalvård, paket- och godshantering, passerkort/UmU-kort, posthantering, växel och telefoni, operativ säkerhet samt säkra tentamina. Vi erbjuder även tjänster inom tryck, labbdisk och pentrytjänst.
Vi söker nu en ny områdeschef som, tillsammans med sex kollegor i motsvarande roller, leder och utvecklar Universitetsservice.Dina arbetsuppgifter
Som områdeschef ansvarar du för att planera, leda och följa upp den dagliga servicen mot fastställda mål. Du medverkar i olika forum med fastighetsägare, samarbetspartners och universitetets kunder och medarbetare för att skapa de bästa lösningarna i vardagen, men även för framtiden. Du ingår i Universitetsservice operativa chefsgrupp där du tillsammans med dina kolleger leder det dagliga arbetet.
I din roll som områdeschef har du personalansvar för ett tjugotal medarbetare. Att skapa och främja samarbete, relationer och arbetsglädje är naturliga inslag in ditt arbete. Du arbetar strukturerat och är bekväm med att leda, fatta beslut och följa upp. Som ledare driver du effektivisering, hållbarhet och förändringsledning för en långsiktig kulturförändring inom verksamheten.
Du kommer att ha ett övergripande ansvar för en av våra servicetjänster. I uppdraget ingår att planera, utveckla och följa upp processer samt tillhörande ekonomi, med målet att säkerställa standardiserad leverans till våra kunderKvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Du har relevant högskoleutbildning alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Aktuell och relevant chefserfarenhet med personalansvar från större organisation.
- Erfarenhet av att planera, organisera och genomföra förändringsarbete i större organisation.
- En tydlig och god kommunikativ förmåga där du på ett pedagogiskt sätt kan entusiasmera medarbetare, kunder och samarbetsparter för att erhålla resultat som ledare.
- God kommunikativ förmåga muntligt och skriftligt i såväl svenska som engelska.
Meriterande är:
- Utbildning inom ledarskap
- Erfarenhet av affärsmässighet och ekonomiskt ansvar
Önskvärda personliga förmågor:
Att skapa och främja samarbete, relationer och arbetsglädje är naturliga inslag in ditt arbete. Du arbetar strukturerat och trivs med att leda, fatta beslut och följa upp.
Du är en kreativ problemlösare som både initierar och slutför utifrån ett verksamhetsorienterat förhållningssätt. Genom samarbete på olika nivåer, kännetecknas du som prestigelös och skapar därmed resultat tillsammans med andra. Du har stor erfarenhet av att bygga gruppkänsla genom delaktighet och motivation. Med din kommunikativa förmåga inspirerar du din omgivning, skapar och innehar ett driv för ständiga förbättringar för att utveckla verksamheten.
Du har erfarenhet och kan påvisa goda resultat av förändringsledning av processer och arbetssätt som lett till långsiktig framgång.
Mångfalden av situationer och karaktären på de frågor som kan uppstå ställer höga krav på lyhördhet, förmåga att prioritera samt anpassad kommunikation utifrån dess mottagare
Ansökan
Din ansökan skickas in via universitetets rekryteringssystem Varbi, och ska vara inkommen till Umeå universitet 2026-04-13. I denna rekrytering söker du enbart med ditt CV. I ansökningsformuläret kommer du att få svara på frågor om varför du söker den utlysta anställningen samt ge information om din kompetens och erfarenhet kopplat till den utlysta anställningen. Anställningsvillkor
Anställningen avser en tills vidare anställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2026/373".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874)
Umeå universitet, Universitetsförvaltningen Kontakt
Tatja Anundsson, HR-specialist 090-7867030
9797936