Områdeschef till VO Rättspsykiatri i Trelleborg

Vill du arbeta i en miljö där du verkligen gör skillnad? Hos oss inom Verksamhetsområde (VO) Rättspsykiatri får du möjlighet att arbeta djupgående och långsiktigt med patienters vård. Här kombineras säkerhet och kvalitet med omtanke, engagemang och stark gemenskap. Verksamhetsområde Rättspsykiatri har status som universitetssjukvård, vilket innebär att vi genom omfattande forskning, utbildning och kunskapsstyrning ligger i framkant av utvecklingen av hälso- och sjukvården.
Rättspsykiatri i Skåne, som är en del av förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel, bedriver specialiserad psykiatrisk vård för patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård. Vi är cirka 400 medarbetare och verksamheten omfattar slutenvård och öppenvård med enheter i Malmö, Trelleborg, Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad. Många av våra patienter har långvariga och komplexa psykiska störningar, ofta i kombination med beroendeproblematik. Målet med den rättspsykiatriska vården är att behandla patientens psykiska sjukdom, habilitera patienten tillbaka till samhället och att minska risken för återfall i brott. Medarbetarnas uppdrag är tydliga och såväl vårdinnehåll som utförande finns väl beskrivet i verksamhetsområdets certifierade ledningssystem.
Rättspsykiatrin har de senaste åren haft ett ökat inflöde av patienter och vår organisation växer i takt med uppdraget. Vi kommer de närmaste åren att utöka både antalet slutenvårdsplatser och vår öppenvårdsverksamhet. Nu genomför vi en organisationsförändring som innebär att vi inrättar två delområden inom verksamhetsområdet. Område norra utgörs av våra enheter i Hässleholm, Kristianstad och Helsingborg och område södra av enheter i Trelleborg och Malmö.
Vi söker två nya medarbetare till dessa nyinrättade tjänster, en områdeschef för VO Rättspsykiatri Norraoch en förSödra.
På Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg finns fyra heldygnsavdelningar i säkerhetsklass 2, två behandlingsteam samt ett stort aktivitetscentrum. Här finns också nuvarande verksamhetsledning och stab. Vid Toftanäs i Malmö finns en öppenvårdsmottagning med tre team. I Helsingborg har vi en avdelning i säkerhetsklass 2, en öppenvårdsverksamhet och ett aktivitetscentrum. Hässleholm har i nuläget tre avdelningar och öppenvårdsverksamhet och Kristianstad en avdelning, alla i säkerhetsklass 3.
Som områdeschef företräder du arbetsgivaren och ansvarar för ledning, planering, uppföljning, budget och resursfördelning inom området och samordning av enheterna. Du arbetar i en ny organisation och deltar aktivt i att bygga upp och utveckla denna. Du har direkt chefsansvar för cirka sju enhetschefer och viss administrativ personal. Du samarbetar också med verksamhetschefen kring samordning och planering av läkarresurserna i området. Som områdeschef är du insatt i områdets olika verksamheter, behov och utmaningar. Du följer utvecklingen inom det rättspsykiatriska området nationellt och internationellt. Samarbete är en central och viktig del i arbetet och det krävs ett regionövergripande perspektiv för att kunna erbjuda jämlik och effektiv vård. Du verkar för att maximera patientnytta inom området, skapa förutsättningar för hög medicinsk kvalitet och säkerhet för att vården inom området kontinuerligt utvecklas utifrån ny forskning och nya regionala och nationella riktlinjer.
I din roll leder du arbetet i din områdesledningsgrupp genom regelbundna ledningsgruppsmöten och planeringsdagar. Vidare initierar och driver du viktiga förändringar inom området tillsammans med enhetschefer, överläkare och annan relevant expertis. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och har ett nära samarbete med dina områdeschefskollegor och verkar för ett helhetsperspektiv. I din roll som områdeschef är du en viktig person för verksamhetsområde rättspsykiatri.
Du är en ledare som finns nära verksamheten och stöttar, peppar och bryr dig om medarbetare och patienter. Du värnar om en god vårdmiljö och en trygg arbetsmiljö genom ditt ansvar för personal, arbetsmiljö och budget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Du som söker har flerårig arbetslivserfarenhet från en ledande befattning med ansvar för budget, personal och verksamhet. Därtill har du goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet att leda chefer och/eller kliniskt arbete inom psykiatrisk vård.
Som person är du trygg och står stadigt i ditt ledarskap. Du delar vårt intresse och engagemang för vår patientgrupp och framtida utveckling av den rättspsykiatriska vården. Som chef drivs du av att tillsammans med medarbetarna skapa en miljö där både patienter och personal trivs utifrån givna ramar och mål. I ledningsgruppen är ditt ansvar att bidra till en utveckling för hela verksamhetsområdet. Du har ett prestigelöst förhållningssätt, ser helheten och arbetar mål- och resultatinriktat tillsammans med dina medarbetare för att nå framgång.
Som chef är du modig, entusiastisk och drivande i att främja enhetens utveckling. Du skapar en hälsofrämjande arbetsmiljö och utvecklar kompetensen i medarbetargruppen. Du har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga och lever aktivt efter våra värderingar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
