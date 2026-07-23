Områdeschef till Skillingaryds hemtjänstgrupp
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Vaggeryd Visa alla sjukvårdschefsjobb i Vaggeryd
2026-07-23
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Vill du leda en av Sveriges bästa hemtjänstverksamheter? En av våra nuvarande områdeschefer i Skillingaryds hemtjänstgrupp går till ett annat uppdrag inom socialförvaltningen. Nu söker vi dig som vill ta vid och fortsätta att leda hemtjänsten.
Vi är stolta över att Vaggeryds kommuns hemtjänst placerade sig bland de tre bästa i landet enligt brukarundersökningen 2023! Detta är resultatet av ett målinriktat arbete för att förbättra insatserna och arbetssätt inom hemtjänsten. Vill du fortsätta denna resa tillsammans med oss?
Två röster från nöjda medarbetare inom Hemtjänsten:
"Vi är ett otroligt glatt gäng som kan skratta och glädjas tillsammans. "
"En arbetsglädje som smittar vidare varje arbetsdag"
Som områdeschef för Skillingaryds hemtjänst sitter du placerad tillsammans med din chefskollega och din hemtjänstgrupp i nya ljusa och moderna lokaler på vård- och omsorgsboendet Mejeriet, som ligger centralt i Skillingaryd. På Mejeriet finns även dina närmaste chefskollegor i huset. Du har tät kontakt med dina chefskollegor i Vaggeryds hemtjänstgrupper och samplanering sker mellan era grupper.
Skillingaryds hemtjänstgrupp består av ca 50 medarbetare och du kommer ha ansvar för ca hälften. I din grupp finns även en planerare och en processamordnare till stöd. Du har som områdeschef i Vaggeryds kommun även tillgång till administratör för din verksamhet samt stöd från HR-partner, ekonom och verksamhetschef.
Chefsgruppen inom äldreomsorgen består idag av områdeschefer för hemtjänst och vård- och omsorgsboenden och leds av verksamhetschef. Tillsammans med dina kollegor och samverkansparter utvecklar ni äldreomsorgen i Vaggeryds kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
I rollen som områdeschef har du det operativa ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du engagerar dig för att ha en attraktiv arbetsplats, där du planerar, utvecklar och följer upp din verksamhet tillsammans med dina medarbetare. Du motiverar och engagerar dina medarbetare att arbeta mot gemensamt uppsatta mål med brukaren i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller annan utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
För att trivas i denna roll krävs att du tar initiativ och trivs på en arbetsplats som är mångsidig. Det är viktigt att du har förmågan att kommunicera på ett tydligt sätt. Du har goda kunskaper inom ekonomi och har lätt för att lyfta blicken och se helheten.
Du är mål- och resultatorienterad och kan självständigt strukturera ditt arbete och fatta beslut. Vi förutsätter att du är en trygg ledare med förmåga att skapa en positiv verksamhet med god arbetsmiljö för medarbetarna samt kvalitet i insatserna för de boende. Du får människor att växa i sina roller, känna arbetsglädje, stolthet och bidra till verksamhetens utveckling. Du har god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa relationer med andra människor.
Då hemtjänstens verksamheter arbetar med digitala verktyg som arbetsredskap är det positivt om du även är intresserad av digitalisering.
Löneform: Månadslön. Individuell lönesättning
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde efter överenskommelse. .
Arbetstid: Dagtid.
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Utdrag ur polisens belastningsregister kommer att begäras.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/87". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds Kommun
(org.nr 212000-0522)
568 21 SKILLINGARYD Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Liv Svensson liv.svensson@vaggeryd.se 0370-678027 Jobbnummer
10010155