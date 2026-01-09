Områdeschef till Hemsjukvård, Vård och Omsorg Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Socialförvaltningen är en av kommunens två största förvaltningar och har som uppdrag att bistå våra kommuninvånare med vård och omsorg vid alla tillfällen i livet.
Socialförvaltningen är indelad i två verksamhetsområden. Vård och omsorg Falkenberg är den del som utför hemsjukvård, äldreomsorg och funktionshinderverksamhet.
Söker du nya utmaningar och vill vara med och utveckla socialförvaltningens verksamheter? Då ska du söka jobbet som områdeschef hos oss!Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Vi söker nu en områdeschef till Vård och Omsorg Falkenberg med ansvar för hemsjukvård, hjälpmedels service, korttidsenheten samt trygghetsteam. Som områdeschef kommer du leda 6 enhetschefer inom dessa områden.
Vi erbjuder dig en spännande och utmanande tjänst där du som områdeschef är med och skapar förutsättningar för att chefer och medarbetare ska kunna bedriva god vård och omsorg.
Tjänsten är direkt underställd verksamhetschefen och du har en nyckelposition i verksamheten.
Du blir en del av Vård och Omsorg Falkenbergs ledningsgrupp där ni tillsammans samordnar och utvecklar verksamheten.
Du utgår från våra kommuninvånares behov och anger riktningen för verksamheten. Du tar ansvar och skapar resultat i dialog med dina medarbetare.
Som områdeschef har du ansvar för verksamhet, kvalitet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder, utvecklar och följer upp arbetet inom verksamheten och ansvarar för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och policys.
Du kommer att ha ett utvecklingsansvar för dina verksamheter och vara behjälplig med att införa och arbeta med processer i verksamheterna.
Du skapar förutsättningar och tar tillvara på medarbetarnas olikheter, erfarenheter och utvecklingsmöjligheter. Du har förmågan att se hur verksamheten påverkas på lång sikt och anpassar ditt arbete och dina beslut efter det.
I tjänsten ingår även uppdraget verksamhetschef 4:2 Hälsosjukvårdslagen för den kommunala Hälso-och sjukvården.Kvalifikationer
Vi söker en engagerad områdeschef som kan driva och leda utvecklingen av verksamheten till fortsatta goda prestationer och resultat.
Vi ser det viktigt för rollen att du har en helhetssyn samt är intresserad av utvecklings- och förbättringsarbete. För oss är det viktigt att du har god kommunikativ förmåga och på ett tydligt sätt kan förmedla och omsätta visioner och strategier till aktiviteter gentemot uppsatta mål.
Du skapar delaktighet hos medarbetarna för det gemensamma uppdraget. Vi ser att du har ett tydligt ledarskap som visar mod och kraft att genomföra beslut och driva förbättringsarbete. Vidare ser vi att det är viktigt att du har god förmåga att samarbeta med andra.
För tjänsten krävs högskoleutbildning inom legitimerad hälso- och sjukvård. Rollen kräver även att du har chefserfarenhet och goda kunskaper i gällande lagstiftning. Det är meriterande om du har erfarenhet av andra verksamhetsområden inom kommunal vård och omsorg. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att leda andra chefer.
Körkort är ett krav.
Vi kommer lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
ÖVRIGT
