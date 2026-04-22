Områdeschef till Heimstaden i Linköping

2026-04-22


Affärsdriven ledare med starkt resultatfokus
Nu söker vi en ny Områdeschef i Linköping till vår kund Heimstaden som vill ta fullt affärsansvar för sitt område och leda en verksamhet med tydligt fokus på lönsamhet, effektivitet och resultat.
Detta är en roll för dig som trivs med ägandeskap, tydliga mål och att driva förändring - och som ser fastighetsförvaltning som en nyckelaffär.
Om Uppdraget
Som Områdeschef har du helhetsansvar för din resultatenhet och leder arbetet i Heimstadens affärsdrivna förvaltning av beståndet i Linköping. Du ansvarar för att skapa rätt förutsättningar för ett välfungerande team, nöjda hyresgäster och en stabil ekonomisk utveckling.
I rollen leder du verksamheten med tydlighet, engagemang och tillit. Du skapar struktur, sätter mål och följer konsekvent upp resultat. Du säkerställer att teamet är rätt bemannat och att arbetssätt, processer och ansvar är tydliga.
Ditt affärsmässiga ansvar omfattar bland annat att:

Optimera kassaflöden och fastighetsvärden

Identifiera hyrespotential, kostnadsbesparingar och förbättringsåtgärder

Driva underhållsprojekt och investeringar

Ta fram affärsplan, budget och prognoser för ditt område

Följa upp resultat månadsvis och vidta åtgärder vid avvikelser

Delta aktivt i strategiska beslut kring portföljutveckling

Personalansvar över ett team bestående av förvaltare och uthyrare

Du ansvarar även för den operativa förvaltningen och säkerställer att fastigheterna är hela, rena, funktionella och trygga - både inomhus och i utemiljön. Det innebär ansvar för ronderingar, serviceanmälningar, lokalvård, jour, driftavtal och myndighetskrav, alltid med ett affärsmässigt förhållningssätt.
Vem vi söker
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning och ett par års chefserfarenhet. Du kanske inte har haft rollen som områdeschef tidigare, men har lett verksamhet, följt upp ekonomi och arbetat nära både affär och drift.
Du är trygg i att:

Leda både tjänstemän och kollektivanställda

Arbeta med budget, prognos och ekonomisk uppföljning

Omsätta mål till konkreta resultat

Prioritera, strukturera och fatta beslut även i högt tempo

Du har arbetat med bostadsfastigheter och är van vid att ta ansvar för siffror, resultat och förbättringsinitiativ. Du ser förändring som en naturlig del av verksamhetsutveckling och har förmåga att leda en förändringsresa med tydlighet och handlingskraft.
Kompetenser

Flerårig chefserfarenhet

Erfarenhet av bostadsförvaltning

God erfarenhet av ekonomisk styrning och uppföljning

Erfarenhet av att driva förändringsarbete

B-körkort

Mycket god svenska och engelska i tal och skrift

Erfarenhet av Vitec är meriterande

Dina personliga egenskaper
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper, driv och målfokus. För att lyckas i rollen ser vi att du är:

Resultatdriven och affärsmässig

Handlingskraftig

Lösningsfokuserad

Strukturerad och van att prioritera

Stresstålig och trygg i beslutsfattande

Tar fullt ägandeskap för dina processer och ditt resultat

Heimstaden erbjuder
Hos Heimstaden får du en affärsnära ledarroll med stort mandat och tydligt ansvar. Du blir en del av ett bolag med långsiktigt perspektiv, stark kultur och höga ambitioner - där prestation, struktur och engagemang värderas högt.
Läs mer om oss här: https://heimstaden.com/se/
Anställningsform: Tillsvidareanställning med en inledande provanställnings om sex månader.
Tillträdesdatum: Snarast möjligt eller enligt överrenskommelse.
Ansökan Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Devotum AB. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas av Devotum. Nästa steg är en intervju hos Heimstaden. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Astrid Wiorek på 0766369663 eller astrid.wiorek@devotum.se.

Sista dag att ansöka är 2026-05-12
