Områdeschef till Heimstaden i Linköping
Affärsdriven ledare med starkt resultatfokus
Nu söker vi en ny Områdeschef i Linköping till vår kund Heimstaden som vill ta fullt affärsansvar för sitt område och leda en verksamhet med tydligt fokus på lönsamhet, effektivitet och resultat.
Detta är en roll för dig som trivs med ägandeskap, tydliga mål och att driva förändring - och som ser fastighetsförvaltning som en nyckelaffär.
Om Uppdraget
Som Områdeschef har du helhetsansvar för din resultatenhet och leder arbetet i Heimstadens affärsdrivna förvaltning av beståndet i Linköping. Du ansvarar för att skapa rätt förutsättningar för ett välfungerande team, nöjda hyresgäster och en stabil ekonomisk utveckling.
I rollen leder du verksamheten med tydlighet, engagemang och tillit. Du skapar struktur, sätter mål och följer konsekvent upp resultat. Du säkerställer att teamet är rätt bemannat och att arbetssätt, processer och ansvar är tydliga.
Ditt affärsmässiga ansvar omfattar bland annat att:
Optimera kassaflöden och fastighetsvärden
Identifiera hyrespotential, kostnadsbesparingar och förbättringsåtgärder
Driva underhållsprojekt och investeringar
Ta fram affärsplan, budget och prognoser för ditt område
Följa upp resultat månadsvis och vidta åtgärder vid avvikelser
Delta aktivt i strategiska beslut kring portföljutveckling
Personalansvar över ett team bestående av förvaltare och uthyrare
Du ansvarar även för den operativa förvaltningen och säkerställer att fastigheterna är hela, rena, funktionella och trygga - både inomhus och i utemiljön. Det innebär ansvar för ronderingar, serviceanmälningar, lokalvård, jour, driftavtal och myndighetskrav, alltid med ett affärsmässigt förhållningssätt.
Vem vi söker
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning och ett par års chefserfarenhet. Du kanske inte har haft rollen som områdeschef tidigare, men har lett verksamhet, följt upp ekonomi och arbetat nära både affär och drift.
Du är trygg i att:
Leda både tjänstemän och kollektivanställda
Arbeta med budget, prognos och ekonomisk uppföljning
Omsätta mål till konkreta resultat
Prioritera, strukturera och fatta beslut även i högt tempo
Du har arbetat med bostadsfastigheter och är van vid att ta ansvar för siffror, resultat och förbättringsinitiativ. Du ser förändring som en naturlig del av verksamhetsutveckling och har förmåga att leda en förändringsresa med tydlighet och handlingskraft.
Kompetenser
Flerårig chefserfarenhet
Erfarenhet av bostadsförvaltning
God erfarenhet av ekonomisk styrning och uppföljning
Erfarenhet av att driva förändringsarbete
B-körkort
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av Vitec är meriterande

Dina personliga egenskaper
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper, driv och målfokus. För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Resultatdriven och affärsmässig
Handlingskraftig
Lösningsfokuserad
Strukturerad och van att prioritera
Stresstålig och trygg i beslutsfattande
Tar fullt ägandeskap för dina processer och ditt resultat
Heimstaden erbjuder
Hos Heimstaden får du en affärsnära ledarroll med stort mandat och tydligt ansvar. Du blir en del av ett bolag med långsiktigt perspektiv, stark kultur och höga ambitioner - där prestation, struktur och engagemang värderas högt.
Läs mer om oss här: https://heimstaden.com/se/
Anställningsform: Tillsvidareanställning med en inledande provanställnings om sex månader.
Tillträdesdatum: Snarast möjligt eller enligt överrenskommelse.
Ansökan Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Devotum AB. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas av Devotum. Nästa steg är en intervju hos Heimstaden. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Astrid Wiorek på 0766369663 eller astrid.wiorek@devotum.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7608183-1959662". Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Devotum AB
https://karriar.devotum.se
Linköping
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats

Devotum
