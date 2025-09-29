Områdeschef till DoIT, Infrastruktur och cybersäkerhet
2025-09-29
Är du en fena på att leda i förändring och vass på infrastruktur och cybersäkerhet? Nu söker vi en områdeschef till kommunens IT- och digitaliseringsverksamhet.
Kom och bidra med ditt ledarskap i en organisation som vill mer!
Vårt uppdrag är att utveckla digitala produkter och att hålla ihop digitaliseringsarbete i en bred organisation som förbättrar livet i Umeå - från förskola till äldreomsorg. Vår verksamhet ansvarar för att utveckla kommunens förmåga till digital omställning med bred kompetens. Vi har ledare, systemutvecklare, arkitekter och specialister inom IT och digitalisering som driver och håller ihop kommunens resa in i framtiden. Det är ett meningsfullt och utvecklande uppdrag som vi är stolta över att ha. Hos oss jobbar omkring 110 vassa medarbetare som värnar om arbetsglädje och gemenskap.
Om du vill ta Umeå kommuns digitala infrastruktur in i framtiden, och bygga lösningar som människor kan lita på - då ska du söka det här jobbet!
Om jobbet
Som en av två områdeschefer leder du tillsammans med enhetschefer, teamledare, produktledare och processledare drygt 50 medarbetare en organisation som är mitt uppe i en förändringsresa.
Du kommer ha en strategisk roll. Din uppgift är att ligga steget före och vara i framkant när det gäller utveckling inom infrastruktur och cybersäkerhet där du ansvarar för organisation och leverans. Arbetsuppgifterna kan variera över tid, men kan tex handla om:
Ha fokus på riktning, mål och leverans
Personal- och arbetsmiljöansvar för i dagsläget två enhetschefer och fem medarbetare inom cybersäkerhetsteamet
Kravställa processer och arbetssätt inom ditt område
Att leda eller delta i olika styrgrupper
Vara förändringsledare och företrädare för verksamhetens riktning
Ersätta verksamhetschef i dennes frånvaro
Omställningen som vår kommun står inför innebär mycket som är outforskat och behöver ifrågasättas. I det vi gör kommer alla svar inte finnas på förhand, och en hel del kommer vara otydligt. Därför behöver du utöva ett tryggt ledarskap. Du kommer att leda enhetschefer, teamledare och processledare som i sin tur leder medarbetare i områden med ständigt ökande utvecklingstakt. Du är den som ser till helhet, skapar strategier och skapar goda förutsättningar för dina ledare att lyckas i sina uppdrag.
Om dig
Vi söker dig med högre eftergymnasial utbildning, relevant för området. Kanske har du utbildning/certifiering inom infrastruktur och säkerhet. Det är bra om du har erfarenhet av att vara chef men det är inget krav. Det viktigaste för oss är att du har erfarenhet av att leda medarbetare i snabb förändring och kan området infrastruktur och cybersäkerhet.
Du behöver skapa förutsättningar för organisationen att leverera även om svaren inte är givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Du utmanar våra invanda tankesätt och arbetssätt men är ödmjuk, lyhörd och också själv öppen för att låta dig utmanas. Du etablerar tydlighet genom kommunikation, strukturer och uppföljning.
Vi tror att du som söker den här tjänsten är modig och vill utvecklas. Genom ett respektfullt bemötande skapar du ett bra samarbetsklimat och ömsesidig tillit. Du har god kommunikativ förmåga och kan både svenska och engelska till god nivå, både i tal och skrift.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
Känner du dig träffad? Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
