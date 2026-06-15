Områdeschef stöd i hemmet
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Luleå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Luleå
2026-06-15
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Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
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1 plats(er).
Vi söker en områdeschef till stöd i hemmet som tillhör verksamhetsområde vård och omsorg och verkställer insatser inom hemtjänst, nattpatrull samt trygghetslarm.
Äldreomsorgen är ett viktigt utvecklingsområde. Verksamhetsområdet vård och omsorg utvecklas och förändras för att klara uppdraget att fortsätta ge insatser med en god kvalitet och svara upp mot dagens och framtidens omsorg och behov. Vi har höga ambitioner och nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens hemtjänst.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Du är en av två områdeschefer inom stöd i hemmet med övergripande ansvar för 11 hemtjänstgrupper, 3 nattpatruller och trygghetslarmet med 12 underställda enhetschefer. Uppdraget innebär att leda i förändring med ett nära ledarskap där du uppmuntrar till dialog och motiverar dina medarbetare till en positiv vilja att hitta lösningar i verksamheten.
I uppdraget ingår bland annat:
• ansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi, arbetsmiljö och facklig samverkan
• ansvar för utveckling av kvaliteten och att tillvarata digitaliseringens möjligheter
• att leda och driva förändringsarbete
• att säkerställa framtida kompetensförsörjning och bidra till den interna stoltheten
Du arbetar i nära samarbete med din kollega och rapporterar till verksamhetschef.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla stöd i hemmet tillsammans med oss.
Du är en tydlig ledare som sätter ramar och förväntningar, följer upp hur det går och tar tag i det som behöver förbättras. Du är trygg i din roll, fattar beslut och är tydlig med riktning, även när det är mycket som händer.
Du arbetar utifrån resultat och underlag. Du analyserar, ställer frågor och ser vad som behöver prioriteras. Du driver arbetet framåt och ser till att förbättringar genomförs och följs upp.
Du har ett nära samarbete med dina chefer och medarbetare. Du lyssnar in, är tydlig i din kommunikation och skapar förutsättningar för andra att ta ansvar och utvecklas i sina roller.
Rollen kräver att du kan hantera en vardag där det händer mycket och där du behöver vara tillgänglig för stöd och vägledning.
Vi söker dig som:
har för uppdraget lämplig högskoleutbildning
har erfarenhet av att arbeta som chef
har god digital kompetens
är kommunikativ och har god dokumentationsförmåga
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
kunskap och intresse för digital utveckling
god kunskap om de lagstiftningar som styr verksamheten
erfarenhet av att leda i förändring
Som person är du resultatorienterad, analytisk, samarbetsorienterad och trygg. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Låter jobbet spännande? Då välkomnar vi dig varmt att skicka in en ansökan till oss. Vi ser fram emot att ta del av den!
Flyttar du från annan ort? Möjlighet till flyttbidrag finns!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330925". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Katarina Morin 0920-45 30 00 Jobbnummer
9962781