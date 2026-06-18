Områdeschef Psykiatriska specialiteter
Region Värmland / Sjukvårdschefsjobb / Karlstad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Karlstad
2026-06-18
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Vill du leda en verksamhet med ett stort och viktigt samhällsuppdrag och bidra till en nystart för psykiatrin i Värmland?
Vi söker en områdeschef för Psykiatriska specialiteter. Ett strategiskt och samhällsbärande uppdrag för dig som vill kombinera stabilitet, utveckling och ett ledarskap som bygger tillit.
Du kliver in i ett område som genomgått stora förändringar och där fokus nu är att skapa arbetsro, delaktighet och en långsiktig riktning. Samtidigt får du ett viktigt uppdrag att tillsammans med chefer, medarbetare, fackliga organisationer, brukarorganisationer och externa samverkansparter utveckla framtidens psykiatri – alltid med patientens bästa i fokus.
Om verksamheten
Område psykiatriska specialiteter omfattar vuxenpsykiatri och rättspsykiatri.
Vuxenpsykiatrin erbjuder specialiserad psykiatrisk vård inom både öppenvård och slutenvård i Arvika, Torsby, Säffle/Grums, Hagfors, Kristinehamn och Karlstad. Den slutna vården är samlad i Karlstad och omfattar en psykiatrisk akutmottagning och fem vårdavdelningar. Verksamheten har cirka 460 medarbetare.
Rättspsykiatrin erbjuder specialistvård för värmländska invånare som begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning och överlämnats till rättspsykiatrisk vård. Verksamheten finns i Kristinehamn och Karlstad och har cirka 90 medarbetare. Den består av fyra vårdavdelningar med sammanlagt 42 slutenvårdsplatser.
Om uppdraget
Som områdeschef har du fullt linjeansvar för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom Psykiatriska specialiteter. Idag består den av två verksamheter med tre verksamhetschefer. Du rapporterar till hälso- och sjukvårdsdirektören och ingår i hälso- och sjukvårdsledningen, med ansvar både för ditt område och för helheten i regionens hälso- och sjukvård.
Du leder genom andra och skapar förutsättningar för dina chefer att lyckas. Uppdraget innebär att bidra till en kultur präglad av tillit, tydlighet och delaktighet samt att skapa stabilitet i en verksamhet som under flera år genomgått förändringar.
En viktig del är att bygga och stärka förtroendet i organisationen med medarbetare, professioner och fackliga parter. Det handlar om att skapa forum för dialog och att driva utveckling på ett sätt som är förankrat i verksamhetens behov med tydlig koppling till hur förändringar bidrar till förbättrad vård för patienterna.
I rollen ingår också att skapa förutsättningar för en hållbar ledningsstruktur, stärka samverkan internt och externt samt bidra till utvecklingen av arbetssätt, tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet i linje med målbilden för framtidens psykiatri i Värmland.
Vi erbjuder
Vi finns till för att alla i Värmland ska må bra och för att Region Värmland ska vara en attraktiv arbetsplats som levererar goda, hållbara och långsiktiga resultat. För att nå dit vet vi att chefer och ledare spelar en avgörande roll. Därför erbjuder vi flera stödfunktioner som finns till hands för dig i ditt chefsuppdrag, både i vardagen och över tid.
I Region Värmland arbetar vi med ledarskapsmodellerna Utvecklande ledarskap och Indirekt ledarskap. Som ny chef får du under ditt första år delta i ett introduktionsprogram som ger dig en stabil grund i ditt ledarskap. Utöver detta erbjuder vi både individuell handledning och fortsatt stöd på lång sikt, för att du ska kunna utvecklas hållbart som chef och känna dig trygg genom hela ditt uppdrag.
Vi vill ge våra chefer rätt förutsättningar att lyckas för genom dig kan våra medarbetare växa, trivas och bidra till ännu bättre service för invånarna i Värmland.
Vi söker dig
med relevant högskoleutbildning och dokumenterad chefserfarenhet från större och komplexa verksamheter inom hälso- och sjukvård. Du har erfarenhet av att leda chefer och god förståelse för styrning i en politiskt styrd organisation.
Du har erfarenhet av psykiatrisk verksamhet och förståelse för dess kliniska, organisatoriska och kompetensförsörjningsmässiga utmaningar. Du har lett förändringsarbete, arbetat i facklig samverkan och drivit utvecklings- och förbättringsarbete i komplexa miljöer.
Som ledare är du trygg, tydlig och uthållig med god förmåga att skapa förtroende och delaktighet utan att tappa riktning. Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med närvaro i verksamheten och har ett helhetssynsätt där tillit, ansvar och lärande präglar ledarskapet.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot att ta del av din ansökan.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Publiceringsdatum2026-06-18Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Psykiatriska specialiteter Jobbnummer
9969189