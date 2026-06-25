Områdeschef Örnsköldsvik
Samhall Aktiebolag / Chefsjobb / Örnsköldsvik Visa alla chefsjobb i Örnsköldsvik
2026-06-25
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Om Samhall
I Sverige saknar 250 000 personer med en funktionsnedsättning ett arbete att gå till. Det är därför Samhall finns – för att skapa meningsfulla jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. Vår vision är "En arbetsmarknad där alla ses som en tillgång" och vi tror att du som läser detta känner lika starkt för de orden som vi. För oss står inkludering och utveckling i fokus för allt vi gör. Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt syfte högst närvarande och tillgänglighet och tron på att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!
Jobbet som områdeschef
Att vara områdeschef på Samhall är att befinna sig i absoluta centrum av vår verksamhet. Du leder en grupp på ca 25-30 medarbetare som jobbar i olika kunduppdrag och din främsta målsättning är att dina medarbetare får möjlighet att upptäcka och utveckla sin kompetens för att på sikt kunna lämna Samhall för en annan arbetsgivare. Detta gör du bäst i ett nära samarbete med dina medarbetare i deras vardag. Du lär känna varje individ och ni hittar tillsammans medarbetarens potential.
I ditt dagliga arbete har du också mycket kontakt med dina kunder och säkrar att allt fungerar som det ska i vår leverans. Genom goda relationer och kunskap inom området utvecklar du affären och hittar möjligheter till fler arbetstillfällen för Samhalls medarbetare.
Att skapa förutsättningar för våra medarbetares utveckling samt att våra kunder är nöjda är alltså själva kärnan i vårt uppdrag som företag.
Vad tar du med dig in i rollen?
Som områdeschef är du operativ, närvarande och kan fatta beslut med hög integritet. Att du har erfarenhet från och trivs i en verksamhet som präglas av högt tempo och med människan i centrum är ett krav. Vi vet också att du är trygg och erfaren i ledarrollen och har god kunskap kring uppgifter som ingår i ett chefsuppdrag. Om du även har erfarenhet av förändringsarbete kan du bidra i vårt arbete ytterligare.
Förutom gedigen kunskap är det dock vår värdegrund som gör att våra ledare trivs och gör ett bra jobb över tid. Din tro på alla människors lika värde, att alla människor har kompetens samt att jobbet har stor betydelse är det som motiverar i vardagen.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
• Ledarskapserfarenhet med drift-, personal- och resultatansvar
• Erfarenhet av kundrelationer med goda resultat
• Erfarenhet av lokalvård är meriterande
• Tidigare arbetat med administration, dokumentation och god systemvana
• Gymnasieexamen
• Svenska flytande i både tal och i skrift
• B-körkort
Då allt fler av våra kunder kräver säkerhetsklassning behöver du kunna genomgå en sådan utan hinder.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats. Därför söker vi alltid efter personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenskontroll.
Vi jobbar med löpande urval av ansökningar så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: Enl överenskommelse
Geografisk placering: Örnsköldsvik
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
Kontaktpersoner: Martina Bergman, verksamhetschef, martina.bergman@samhall.se
eller rekryterare Stina Torell, stina.torell@samhall.se
(pga sommar och semestertider kan återkoppling dröja)
Fackliga kontakter:
Mikael Lindqvist, Ledarna, mikael.lindqvist@samhall.se
Veronika Martinsson Piltto, Unionen, Veronika.Martinsson.Piltto@samhall.se
Johnny Schödin, SACO, Johnny.Schodin@samhall.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7974278-2072150". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall Aktiebolag
(org.nr 556448-1397), https://karriar.samhall.se
Vikingagatan 19 (visa karta
)
891 50 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhall AB Jobbnummer
9979874