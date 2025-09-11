Områdeschef myndighet och förebyggande i Haninge
2025-09-11
Vill du leda utvecklingen inom äldreomsorgen i Haninge? Nu söker vi en strategisk områdeschef till myndighet och förebyggande!
Haninge kommun söker en områdeschef till området myndighet och förebyggande inom äldreförvaltningen. Här får du chansen att påverka äldreomsorgen i grunden, i en kommun i framkant när det gäller innovation, digitalisering och förebyggande arbete. Du arbetar nära verksamheten med stort mandat att självständigt leda, utveckla och samordna. Här får du vara med på en spännande förändringsresa där tillitsbaserat ledarskap, samverkan och resultat är nyckelord. Vi erbjuder en meningsfull roll med strategiskt ansvar i en växande kommun som vågar tänka nytt.
Ditt anställningserbjudande
I Haninge blir du en del av en värderingsstyrd organisation med stark framtidstro. Du får ett uppdrag där du gör skillnad - för både medborgare och samhälle. Förutom stort eget ansvar erbjuder vi kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, semesterväxling och tillgång till gym. Du får arbeta i en tillitsfull miljö med tydligt uppdrag, frihet under ansvar och närvarande ledarskap.
Vi värnar om balans mellan arbete och fritid och tillämpar årsarbetstid med möjlighet till visst distansarbete.
I rollen som områdeschef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp området myndighet och förebyggande inom äldreomsorgen. Du har ett övergripande ansvar för budget, personal och verksamhet.
Du kommer bland annat att:
• Leda och stötta enhetschefer i deras uppdrag
• Säkerställa rättssäker myndighetsutövning och god kvalitet
• Driva förändringsarbete kopplat till förvaltningens strategi
• Initiera och följa upp förbättringsarbete och verksamhetsutveckling
• Bidra till digitalisering och införande av välfärdsteknik
• Samverka internt och externt - särskilt inom valfrihetssystemet
Värt att veta
Rollen är placerad inom äldreförvaltningen, som sedan våren 2025 är en egen förvaltning med tydlig inriktning på äldreomsorgens kärnuppdrag. Som områdeschef för myndighet och förebyggande ansvarar du för ett av tre verksamhetsområden, tillsammans med områdena hemtjänst och särskilt boende. Du rapporterar till äldredirektören och har två enhetschefer under dig. Ditt team arbetar med myndighetsutövning och förebyggande insatser, där samverkan, rättssäkerhet och långsiktig hållbarhet är i fokus.
Du blir en del av förvaltningens ledningsgrupp och samarbetar nära kollegor inom bland annat HR, ekonomi och IT. Ledarskapet präglas av tillit, tydlighet och gemensamt ansvar, med stor frihet att driva utveckling inom ditt område.
Våra förväntningar
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Dokumenterad chefserfarenhet med personal- och budgetansvar inom socialtjänstens ansvarsområde.
• God kunskap om relevant lagstiftning och regelverk, särskilt inom myndighetsutövning och förebyggande arbete.
• Erfarenhet från äldreomsorgen och förståelse för att verka i en politiskt styrd organisation (meriterande).
• Vana att arbeta med digitala verksamhetssystem och intresse för välfärdsteknikens möjligheter (meriterande).
• Förmåga att driva förändringsarbete, både operativt och strategiskt, med fokus på kvalitet och långsiktig utveckling.
• Erfarenhet från kommunal verksamhet med politisk styrning - en särskilt viktig kompetens i denna roll.
• Förståelse för och erfarenhet av att utveckla valfrihetssystem i nära dialog med utförare, med insikt i konkurrensneutralitet och kvalitet.
• Ledarskap på strategisk nivå, gärna som chef över andra chefer. Alternativt har du lett specialister med stort ansvar i komplexa uppdrag.
Vi vill att du är trygg i ditt ledarskapet och har förmågan att bygga goda relationer - både internt och externt. Du har en affärsmässig förståelse och ser till att skattebetalarnas resurser används effektivt för att skapa verkligt värde.
Som person är du strukturerad, lyhörd och lösningsfokuserad. Att växla mellan strategiska perspektiv och vardaglig verksamhetsutveckling faller sig naturligt, och du trivs i en roll där samverkan, tydlighet och resultat går hand i hand
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG Lead - specialister på fördomsfri, datadriven och modern chefsrekrytering, samt uthyrning av interimschefer.
