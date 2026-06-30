Områdeschef IFO vuxenenheten
Årjängs kommun, Individ och familjeomsorg / Sjukvårdschefsjobb / Årjäng Visa alla sjukvårdschefsjobb i Årjäng
2026-06-30
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Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.
Årjängs kommun är en arbetsgivare med flera olika yrkesroller. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du en strategisk och trygg ledare med erfarenhet av att genomföra komplexa förändringsarbeten? Vill du leda ett betydelsefullt område inom socialtjänsten, där du kan vara med och göra skillnad för stödet till våra vuxna inom Årjängs kommun? Då har du en tjänst att söka som områdeschef för område vuxen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Bli vår nya områdeschef för Vuxen en nyckelroll med verklig påverkan.
Vill du göra skillnad på riktigt och bidra till en verksamhet som sätter medborgarens behov i centrum? Vi söker nu en engagerad och strategisk områdeschef till området vuxen en roll där du får kombinera långsiktig utveckling med ett meningsfullt och dynamiskt ledarskap i vardagen.
Hos oss får du möjligheten att leda och utveckla en bred och samhällsviktig verksamhet, där ditt arbete bidrar till att skapa trygghet, självständighet och bättre livsvillkor för människor
Ditt uppdrag:
Som områdeschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, kvalitet och resultat. Du driver utveckling och förändringsarbete med fokus på hållbara lösningar och verkliga behov.
Du:
Leder med tillit och skapar förutsättningar för en lärande och utvecklingsdriven organisation. Kombinerar ett strategiskt perspektiv med förmågan att hantera en föränderlig och händelsestyrd vardag, där arbetet även kan innefatta operativa uppgifter.Bidrar aktivt i ledningsgruppen och är med och formar framtidens verksamhet.
Om verksamheten:
Område vuxen omfattar en bred och viktig del av socialtjänstens uppdrag:
Myndighetsutövning inom:
Skadligt bruk och beroende
Våld i nära relation
Ekonomiskt bistånd
SoL, LVM och LSS
Verkställighet inom:
Socialpsykiatri
Öppenvård
Här arbetar du tillsammans med engagerade medarbetare för att skapa kvalitet, rättssäkerhet och goda resultat för dem vi är till för.
Din placering:
Du rapporterar till biträdande verksamhetschef och ingår i ledningsgruppen, där du spelar en central roll i verksamhetens strategiska utveckling.
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt uppdrag med stor samhällsnytta
Möjlighet att påverka och utveckla en komplex och viktig verksamhet
En organisation som värdesätter tillit, kunskap och utveckling
Ett ledarskap där du får göra skillnad på riktigtKvalifikationerKvalifikationer
Kandidatexamen (minst 180 hp), t.ex. socionom eller inom beteende- eller samhällsvetenskap, eller motsvarande.
Dokumenterad chefserfarenhet i politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av förändrings- och implementeringsarbete.
God vana av ekonomistyrning i komplex verksamhet.
Personliga egenskaper och kompetenser:
Strategisk och trygg ledare med helhetssyn.
Förmåga att omsätta mål till konkret arbete.
Van att hantera komplexitet, fatta beslut och skapa struktur i förändring.
God samarbetsförmåga med många olika aktörer och intressenter.
Kommunikativ och arbetar tillitsbaserat för långsiktig utveckling.Övrig information
B-körkort är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som områdeschef samarbetar du med andra chefer och medarbetare kring förbättringar och långsiktigt värde för både verksamhet och medborgare.
B-körkort är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet!
Registerutdrag ska kunna uppvisas innan anställning ingås.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Din ansökan blir en allmän handling som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter bör du kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334581". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Årjängs Kommun
(org.nr 212000-1835)
Box 907 (visa karta
)
672 29 ÅRJÄNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Årjängs kommun, Individ och familjeomsorg Kontakt
Bitr verksamhetschef Stöd och omsorg
Ulrika Ling ulrika.ling@arjang.se 0573-14033 Jobbnummer
9984358