Områdeschef hotell

RA Hospitality i Göteborg AB / Chefsjobb / Stockholm
2026-07-08


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Områdeschef Hotell – RA Hospitality, StockholmHar du lett hotellverksamhet och är redo för nästa steg i karriären?
Du vet vad som krävs för att skapa kvalitet, leda medarbetare och få ett hotell att fungera – även när tempot är som högst. Nu har du möjlighet att använda din erfarenhet på ett nytt sätt.
Hos RA Hospitality får du fortsätta arbeta nära hotellbranschen, men i en roll där du utvecklar både människor och affärer. Här bygger du långsiktiga kundrelationer, leder våra konsulter och hjälper några av Sveriges främsta hotell att lyckas.
Om RA Hospitality
RA Hospitality är en av Nordens ledande specialister på bemanning, rekrytering, entreprenad och utbildning inom besöksnäringen. I över 25 år har vi hjälpt hotell, restauranger och andra verksamheter att hitta rätt kompetens. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Bergen kombinerar vi branschkunskap med ett starkt engagemang för människor, kvalitet och långsiktiga relationer.
Om rollen
Som Områdeschef ansvarar du för våra hotellkunder och entreprenader i Stockholm. Du leder den dagliga driften, utvecklar kundrelationer och säkerställer hög kvalitet i våra leveranser.
Rollen kombinerar ledarskap, affärsutveckling och operativ problemlösning. Du arbetar med rekrytering, bemanning, schemaläggning, kvalitetsuppföljning, kundmöten och coachning av våra konsulter. Tillsammans med två kollegor ansvarar du för avdelningens utveckling, kvalitet och lönsamhet.
Vi tror att du
har erfarenhet som Chefshusfru, Hotellchef, Platschef eller liknande ledarroll

drivs av att utveckla människor och skapa goda kundrelationer

har ett affärsmässigt förhållningssätt och god ekonomisk förståelse

är van att planera, prioritera och fatta beslut i ett högt tempo

har kunskap inom personalledning och arbetsrätt

kommunicerar obehindrat på svenska och engelska

har B-körkort

Därför ska du välja RA Hospitality
Hos oss får du fortsätta arbeta i hotellbranschen – men med möjlighet att påverka fler verksamheter och utvecklas i en affärsnära ledarroll.
Vi erbjuder bland annat:

stort eget ansvar och korta beslutsvägar

ett engagerat team med hög energi

ett modernt kontor mitt i Stockholm med gym, restaurang, café och takterrass i huset

generösa personalförmåner och kompetensutveckling

ett av branschens starkaste nätverk inom hotell och besöksnäring

Publiceringsdatum
2026-07-08

Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiderna är huvudsakligen dagtid måndag–fredag, med ett fåtal kvällar och helger per år.
Vill du fortsätta utveckla hotellbranschen – från ett nytt perspektiv? Då ser vi fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7962225-2092617".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
RA Hospitality i Göteborg AB (org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Norra Stationsgatan 93D (visa karta)
113 64  STOCKHOLM

Arbetsplats
RA Hospitality Sverige

Jobbnummer
9997080

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