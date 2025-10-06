Områdeschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ansvarsområden är specialistvård, regionvård, primärvård och tandvård. Förvaltningen består av tre geografiska närsjukvårdsområden, två länssjukvårdsområden samt ett område för tandvård. Här finns även staben för forskning, utbildning, utveckling och innovation (FOUI) samt en förvaltningsgemensam stab.
Nu söker vi en områdeschef till Närsjukvårdsområde Umeå där följande verksamheter ingår: Geriatriskt centrum Umeå, Medicincentrum Umeå, Akutmottagning Umeå, Psykiatrisk klinik Umeå, Infektionsklinik Umeå samt samtliga regiondrivna hälsocentraler i Umeå samt i kranskommunerna.
Som chef i Region Västerbotten har du ett viktigt uppdrag både för medarbetare och invånare i länet. För att stärka dig i ditt ledarskap erbjuds du stöd och vägledning i linje med vår evidensbaserade ledarskapsfilosofi. Det kan handla om allt från tydliga ramar och smarta verktyg till utveckling på grupp- och individnivå. Med goda förutsättningar för ditt ledarskap kan du motivera, utveckla och skapa trygghet för andra.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som områdeschef hos oss ser du helheten och potentialen, samt tar oss modigt framåt.
Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.
I rollen som områdeschef har du en central och strategiskt betydelsefull position i att leda ett mångfacetterat område inom hälso- och sjukvården i Västerbotten. Du har helhetsansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi och arbetar inom tydliga ramar som ger dig goda förutsättningar att skapa framgång. Genom att leda och utveckla verksamheten i nära samarbete med andra områden och aktörer följer du kontinuerligt upp och säkerställer att vården håller hög kvalitet och möter invånarnas behov.
Ditt uppdrag innebär att leda och utveckla Närsjukvården och universitetssjukvården i nära samverkan med övriga områdeschefer och andra aktörer, både inom och utanför Region Västerbotten. En viktig del av rollen är att driva utvecklingen av den nära vården i regionen, så att invånare får tillgång till en tillgänglig, jämlik och samordnad hälso- och sjukvård. Tillsammans med din ledningsgrupp arbetar du strategiskt och långsiktigt för att hitta nya vägar som stärker både medarbetare och organisation. Genom ditt engagemang bidrar du också aktivt till helheten i förvaltningens ledningsgrupp och är med och driver gemensamma utvecklingsfrågor för hela hälso- och sjukvården.
Som områdeschef blir du en nyckelperson i arbetet med att förverkliga Hälso- och sjukvårdens Målbild 2030. Det innebär att leda utifrån en helhetssyn där samarbete över gränser, kvalitet, arbetsmiljö och resurseffektivitet går hand i hand. Genom ett lyhört och strategiskt ledarskap bidrar du till en hållbar omställning av vården och säkerställer att invånarna i Västerbotten får tillgång till en jämlik, trygg och framtidsorienterad hälso- och sjukvård.
Din huvudsakliga placering kommer att vara i Umeå. Resor i tjänsten förekommer.Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Rollen som områdeschef kräver en erfaren och kommunikativ ledare med starkt fokus på samverkan, strategiskt tänkande och förändringsledning. Det är också viktigt att kunna stötta verksamhetschefer och bidra till att skapa en arbetsmiljö där innovation och utveckling kan frodas.
• Erfarenhet av att leda andra chefer, helst inom hälso- och sjukvård. Du ska ha arbetat som chef- och ledare med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar i minst 5år
• Erfarenhet av politiskt styrd organisation: Vana att arbeta i en miljö där beslutsprocesser påverkas av politiska direktiv.
• Erfarenhet av processledning: Erfarenhet av att leda och driva större förändringsprocesser inom en organisation.
• Erfarenhet av samverkan: Att arbeta över organisationsgränser och med externa aktörer som kommuner, regioner och universitet.
• God förståelse och intresse för forskning och utbildning och kan skapa förutsättningar för det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet
Det är meriterande med egen erfarenhet av forskning, gärna i form av egen forskarutbildning, och samarbete med akademiska institutioner, särskilt inom hälso- och sjukvård.
Det är meriterande om sökande till våra chefstjänster har genomgått regionens program Morgondagens chefer, eller annan ledarskapsutbildning.
ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
