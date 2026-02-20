Områdeschef F-6, För- och grundskoleförvaltningen
2026-02-20
Vill du påverka och forma framtidens skola? Bli vår nya områdeschef för Grundskola F-6 SydVäst!
Vi söker en erfaren och engagerad områdeschef för ett av våra tre geografiska områden med grundskolor - område Sydväst.
I denna roll kommer du att vara en nyckelperson i att leda och utveckla skolverksamheten, med fokus på kvalitet, ekonomi och personalledning.
För- och grundskoleförvaltningen ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem i Umeå kommun. Vi söker dig som vill leda arbetet mot en framgångsrik skola!Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som områdeschef är du ansvarig för verksamhet, personal och ekonomi för ett av totalt två skolområden med inriktning F-6; område SydVäst. Du leder verksamheten genom rektorer på varje skola. Arbetsuppgifterna kan komma att innebära:
Verksamhetsutveckling: Du ansvarar för att driva och utveckla grundskoleverksamheten genom systematiskt kvalitetsarbete och ständiga förbättringar.
Ledarskap: Du leder och stöttar rektorerna i deras arbete, och ser till att de har de bästa förutsättningarna för att skapa framgångsrika grundskolor.
Ekonomiskt ansvar: Du har hand om den ekonomiska uppföljningen och arbetar för en ekonomi i balans inom ditt område.
Samverkan: Du bidrar till en stark ledningsorganisation och samarbetar nära med andra områdeschefer och ledningsgrupper för att skapa en sammanhållen utbildningskedja för barn och elevers lärande.
Du rapporterar till Biträdande utbildningsdirektör grundskola, och ingår i för- och grundskolans ledningsgrupp.
Om dig
Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleexamen och gedigen erfarenhet av ledarskap och chefskap inom grundskolan, gärna inom F-6. Du har också genomgått statliga rektorsprogrammet. Har du dessutom innehaft ett ledarskap för chefer är det bra. Du har också erfarenhet av att leda förändring och leverera goda resultat i en större komplex kunskapsorganisation.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor. Vi vill att du:
är en tydlig, trygg och stabil ledare som skapar engagemang och delaktighet
har god strategisk blick med struktur och planeringsförmåga
har god samarbetsförmåga och är skicklig på att bygga relationer
är resultatinriktad med stark ekonomisk förståelse
är skicklig på att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt
Vad erbjuder vi dig?
En möjlighet att påverka och forma framtidens grundskola. Ett arbete i en organisation med lärande och utveckling i fokus. En ledande roll i en växande kommun som sätter barnens och elevernas bästa i centrum.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar.
