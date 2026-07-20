Områdeschef Berzeliusskolans gymnasium
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2026-07-20
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Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som områdeschef har du det samlade verksamhetsansvaret för Berzeliusskolans gymnasium som erbjuder teknikprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Du är också närmaste chef för områdets rektorer. Du ansvarar för att stödja och coacha rektorer samt följa upp områdets resultat avseende kvalitet, måluppfyllelse, personalförsörjning och ekonomi. Tillsammans med områdets rektorer bedriver du utvecklings- och förändringsarbete i syfte att nå en högre måluppfyllelse och ligga i framkant inom verksamhetsområdet.
I uppdraget ingår också att aktivt bidra till avdelningens övergripande utveckling, att kunna företräda avdelningen som helhet internt och externt samt att främja öppenhet, kommunikation och samarbete. Du har en viktig roll i avdelningens ledningsgrupp genom styrning, ledning, planering, samordning och uppföljning gällande avdelningens verksamhet. Vidare säkerställer du att verksamheten bedrivs inom ekonomiska ramar och ditt uppdrag utvärderas utifrån ekonomi, personal, verksamhet och ledarskap. Du rapporterar närmast till avdelningschefen.
Din arbetsplats
Utbildningsförvaltningen ansvarar för Linköpings kommunala verksamheter inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Tjänsten är placerad under avdelning gymnasie- och vuxenutbildning där Berzeliusskolans gymnasium är en av sex kommunala gymnasieskolor.
Du ingår i ledningsgruppen för avdelning gymnasie- och vuxenutbildning, som gemensamt driver strategiskt utvecklingsarbete och ansvarar för ledning och samordning mellan avdelningens verksamheter och resurser.
Du som söker
Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleexamen och genomförd statlig rektorsutbildning. Du har arbetslivserfarenhet som skolledare i gymnasieskolan och det är meriterande om du har erfarenhet av att leda chefer och leda processer. Vi ser gärna att du har arbetat i en politiskt styrd organisation.
God svenska i tal och skrift är nödvändigt för att kunna nå ut med budskap i verksamheten och ha förmågan att dokumentera. Vidare är du förtrogen med skolans läroplan och andra styrdokument.
Som ledare är du trygg i din yrkesroll och har god pedagogisk insikt och sätter elevens behov och mål i fokus. Genom ett närvarande ledarskap utvecklar du tillsammans med dina medarbetare engagemang, kompetens och kreativitet på arbetsplatsen och i kommunen till det bättre. Att samarbeta med andra är en självklarhet för dig. Du relaterar lyhört till andra och har förmågan att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har mod att våga tänka och göra nytt och ser möjligheter i förändring. Vidare arbetar du mot mål och styrs av mål- och resultattänk i dina dagliga prioriteringar, planering och agerande. Avslutningsvis har du en realistisk tro på din egen förmåga och besitter förmågan att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar för att lösa dem.
Urval påbörjas efter sista ansökningsdag och i denna rekrytering använder vi oss av personlighet- och problemlösningstester som en del i bedömningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommet
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17196
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
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Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
HR-konsult
Marit Gunnarsson Marit.Gunnarsson@linkoping.se +4613205102 Jobbnummer
10006419