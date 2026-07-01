Områdeschef Äldreomsorg, Östhammar
Östhammars kommun, Produktion omsorg / Sjukvårdschefsjobb / Östhammar Visa alla sjukvårdschefsjobb i Östhammar
2026-07-01
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östhammars kommun, Produktion omsorg i Östhammar
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vi befinner oss just nu på en viktig förändringsresa som engagerar både chefer, medarbetare och invånare. Vill du vara med och skapa förutsättningar för att Östhammars kommun ska vara en attraktiv, modern och hållbar arbetsgivare? Är du en trygg ledare med gedigen erfarenhet av välfärdsarbete och vill bidra till en trygg och hållbar omsorg? Då är du den vi söker!
Östhammars kommuns vision för framtidens äldreomsorg är en verksamhet som präglas av kunskap, rättssäkerhet och hög kvalitet. Både medarbetare och medborgare ska uppleva den som trygg, med ett ansvarsfullt och omsorgsfullt handhavande av skattemedel.
Äldreomsorgen ska tillgodose följande i enligt med kommunens värdegrund:
• Ett kunskapsdrivet ledarskap (Öppenhet)
• Ett rättssäkert ledarskap (Tillsammans)
• Ett kvalitetsmedvetet ledarskap (Engagemang)
• Ett ekonomiskt ansvarsfullt ledarskap (Ansvar)
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Vi söker en områdeschef som vill leda den fortsatta utvecklingsresan för både hemtjänst och särskilt boende, och tillsammans med oss skapa en äldreomsorg vi kan vara stolta över. Har du gedigen erfarenhet från äldreomsorg, motiveras av förändringar och verksamhetsutveckling samt kan balansera vardagen bestående av snabba beslut och ständiga förändringar i kombination med hantera strategiskt viktiga frågor då kan du vara rätt person för oss.
Som områdeschef leder du enhetschefer inom kommunens hemtjänst och särskilt boende. Ditt uppdrag är att möjliggöra äldreomsorgens förändringsresa genom att leda utvecklingen av arbetssätt, struktur och systemstöd för att öka produktiviteten och kvalitén samtidigt som medarbetare trivs och kan utvecklas. Du ingår i Omsorgskontorets ledningsgrupp och rapporterar till socialchefen. I rollen förväntas du bereda ärenden till- och delta på vård- och omsorgsnämndens sammanträden.
För att lyckas i uppdraget har du stort stöd från din ledningsgrupp, ett tiotal chefer som med mod och engagemang arbetar för en god äldreomsorg. Du har även ett nära samarbete med dina chefskollegor inom omsorgskontoret, kommunledningskontorets specialistfunktioner samt med fackliga företrädare.
Östhammars kommun erbjuder dig ett meningsskapande och viktigt uppdrag, ett omväxlande arbete i högt tempo och med stöttande kollegor vid din sida. I denna roll ges du stora möjligheter till att påverka och utveckla verksamheten, du arbetar både strategiskt och operativt. Vi erbjuder viss möjlighet till distansarbete i den mån verksamheten tillåter, friskvårdsbidrag samt löneväxling till pensionsavsättning. Vi erbjuder även möjligheten att växla in din semesterersättning mot extra lediga dagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning som exempelvis socionom, beteendevetare eller sjuksköterska, och som har kompletterat din kompetens med ledarskapsutbildning. Det är meriterande om du även har utbildning inom förändringsledning. Du har gedigen chefserfarenhet från personalintensiv verksamhet och minst fem år i ledande position. För att lyckas i den här rollen behöver du ha erfarenhet av att leda chefer inom äldreomsorgen, gärna med god kunskap om hemtjänstens specifika förutsättningar. Det är även meriterande om du själv tidigare arbetat inom äldreomsorgen. Du är väl förtrogen med att arbeta nära politiken, bland annat genom att utreda, ta fram beslutsunderlag och omsätta politiska uppdrag i praktisk verksamhet.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska, är trygg i digitala arbetssätt och har vana av att använda verksamhetssystem som stöd i ledning och styrning. Som ledare är du stabil och strategisk, med förmåga att väga samman verksamhet, arbetsmiljö ekonomi och personalperspektiv i dina beslut. Du arbetar strukturerat och långsiktigt, samtidigt som du har modet och beslutsmässigheten att agera när vardagen kräver snabba ställningstaganden. Din ekonomiska skicklighet hjälper dig att göra hållbara prioriteringar som gynnar både kvalitet och effektivitet.
I din ledarroll är du coachande och övertygande, med förmåga att skapa engagemang och trygghet. Du inspirerar genom tydlig kommunikation och är lyhörd inför medarbetares behov - samtidigt som du vågar utmana, utveckla och driva förändring framåt. Kort sagt söker vi en modig och erfaren ledare som vill vara med och forma äldreomsorgens framtid tillsammans med oss. Är du prestigelös, gillar att jobba tillsammans med andra och ser fördelar i att arbete i en mindre kommun med korta beslutsvägar då kommer du att trivas hos oss.
Låter det som en beskrivning av dig? Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-11-01 2026.11.01 eller enligt överenskommelse .
Arbetstid: Dagtid.
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
Vänligen notera att du vid eventuell anställning kan komma att behöva visa upp utdrag ur belastnings samt misstankeregistret.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2026-00546". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars Kommun
(org.nr 212000-0290)
Box 66 (visa karta
)
742 21 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Östhammars kommun, Produktion omsorg Kontakt
Socialchef
Lina Edlund Lina.Edlund@osthammar.se 0173-862 23 Jobbnummer
9987881