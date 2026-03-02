Områdeschef äldreomsorg
2026-03-02
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och brukare. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Tierps kommun kännetecknas av kundfokus och framtidstro. Vi söker dig som visar respekt, tar ansvar och har mod att tänka nytt i arbetet som områdeschef hos oss.
Vård och omsorg ska verka för att, i livets olika skeden, tillvarata brukarens egna resurser och i samråd stötta och/eller vårda utifrån individuella förutsättningar och behov. Vårt förhållningssätt ska vara väl förankrat i vår värdegrund där respekt betyder att vi ser varje människa för den denne är, för varje person är unik. Varje medarbetare har ett ansvar att fullgöra sitt uppdrag och se konsekvenserna av sitt handlande. Tillsammans inspirerar vi till framtidstro genom att våga se möjligheter istället för problem. Vårt brukarfokus bygger på ett starkt engagemang och en vilja att se, lyssna och vara nyfiken på den vi är till för. Vård och omsorg har mod att göra annorlunda.
Som områdeschef för äldreomsorg arbetar du i team tillsammans med två områdeschefskollegor och verksamhetschef Vård och omsorg. Arbetsplatsen är belägen centralt i Tierp och möjlighet till distansarbete finns. Du ingår i Vård och omsorgs ledningsgrupp.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
En av våra områdeschefer har gått i pension, så vi söker nu en ny kollega som områdeschef inom äldreomsorg. Som områdeschef leder och samordnar du arbetet inom området äldreomsorg. Du leder 7 enhetschefer som är första linjens chefer i verksamheten. Enhetscheferna har sin arbetsplats på sin enhet vilket gör att du kommer leda på distans.
Vår utgångspunkt är ett Vård och omsorg, där alla bidrar till en gemensam helhet. Som områdeschef ska du driva och utveckla verksamheten med stort fokus på brukare, medarbetare och ekonomi. Det innebär att du planerar, genomför, följer upp, analyserar och vidtar åtgärder för att fullgöra verksamhetsområdets uppdrag. Du har ett övergripande och samordnande ansvar för områdets verksamhetsutveckling, ekonomiska resultat, planering samt prioriteringar.
I arbetet ingår att representera området vid såväl intern som extern samverkan. Inom vård och omsorg är det angeläget med ett nära samarbete med övriga områdeschefer inom myndighets,- äldre- och funktionshinderområdet.
Du ansvarar för att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetens arbetsprocesser samt ta till vara medarbetarnas kreativitet och kompetens. Vidare har du ett samlat ledningsansvar för hela verksamheten, där det ingår såväl strategiskt som operativt arbete för att nå verksamhetens mål och uppdrag. Du ansvarar även för strategiska utvecklingsfrågor utifrån gällande styrdokument och specifika uppdrag samt omvärldsbevakning och omvärldsanalys.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och relationsskapande i din roll som ledare. Du är en tydlig och kommunikativ ledare med förmåga att inspirera samt skapa engagemang och delaktighet hos dina medarbetare. Som ledare i den här rollen läggs stor vikt vid att tillsammans med medarbetarna arbeta mot samma mål och ha ett gemensamt arbetssätt. Du kan anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån den du möter. Du kännetecknas av ditt drivande och modiga arbetssätt och din sociala kompetens. Du motiveras av att arbeta med ständiga förbättringar och har lätt för att samarbeta med andra. Du har en förmåga att ta ansvar, vara uthållig och stå för fattade beslut. Stor vikt läggs vid kunskap kring ekonomi och förmåga att finna gemensamma lösningar för att uppnå enhetens mål och bidra till ett samlat Vård och omsorg.
Din akademiska examen har du från området socialt arbete eller annan högskoleutbildning som vi bedömer som relevant. Du behöver ha minst två års erfarenhet som chef inom socialtjänst eller angränsande hälso- och sjukvård och det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. För att lyckas med ditt uppdrag krävs att du har goda kunskaper och erfarenhet av arbete inom verksamhetsområdet. Du är väl förtrogen med de regelverk och den lagstiftning som gäller i verksamheten. Vidare är du resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Det är meriterande om du har utbildning inom utvecklande ledarskap eller annan ledarskapsutbildning.
Som person tror vi att du är prestigelös och flexibel. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och i en miljö där kompetens och styrkor nyttjas i fördelning av arbetet inom ledningsgruppen. Det innebär att du ibland utför eller deltar i uppdrag inom andra områden inom Vård och omsorg.
Inom Tierps kommun gör vi bakgrundskontroller på slutkandidaten på chefsroller genom ToFindOut. Innan bakgrundskontrollerna genomförs kommer du som kandidat behöva godkänna detta och får själv ta del av samma information som vi angående din kontroll.
Tierps kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
