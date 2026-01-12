Områdeschef
Barn- och ungdomsmedicinskmottagning (BUM) är en öppenvårdsmottagning som erbjuder specialistvård för barn och ungdomar i åldern 0-17 år.
Vi arbetar med utredning, behandling och uppföljning av barn och ungdomar med kroniska sjukdomar som exempelvis allergi, astma, magtarmsjukdom, fetma och tillväxtrubbningar.
Alla våra Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar ingår som del i regionområdet Hälso- och specialistvård för barn och unga, vilket även innefattar Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Central barnhälsovård, Logopedmottagning barn och ungdom, Barnskyddsteam Västra Götaland, Spädbarnsverksamhet och Psykologmottagningar föräldraskap och små barn i regionen. Som områdeschef inom Barn- och ungdomsmedicin (BUM) blir du en av totalt tre områdeschefer som tillsammans ansvarar för olika geografiska områden inom BUM men har gemensamt ansvar för helheten.
På de fyra BUM-mottagningarna som ingår i denna tjänst arbetar idag tre enhetschefer och cirka 50 medarbetare. Professionerna är barnsjuksköterskor, barnläkare, medicinska sekreterare, dietister, undersköterska och psykologer.
Om arbetet
Arbetet som områdeschef för BUM innehåller både strategiska och operativa uppdrag.
Som områdeschef är du direkt underställd regionområdeschef. I arbetet ingår du i regionområdets strategiska ledningsgrupp samt deltar i operativa ledningsgruppen för barn- och ungdomsmedicin. Du har ett samlat ansvar för den operativa verksamheten, ekonomi i balans, patientsäkerhet, medicinsk kvalitet och arbetsmiljöarbete. Rollen som områdeschef innebär även verksamhetschefsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Du arbetar med att utveckla verksamheten tillsammans med områdes- och enhetschefer samt medarbetare och har ett respektfullt och närvarande ledarskap. För oss är det viktigt att du har en förmåga att skapa bra samarbeten och samverkan med vårdgrannar i området. Du kommer även att bidra vid behov i samtal med politiska nämnder och styrelser.
Du kommer att arbeta både som chef och till viss del kliniskt inom din grundprofession på någon av våra mottagningar. Placeringsort kan diskuteras utifrån dina förutsättningar och vad som fungerar för verksamheten.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleutbildning som är relevant för BUM och har tidigare chefserfarenhet. Det är meriterande att ha arbetat inom barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet.
Som person ser vi att du är tydlig i din kommunikation, har god beslutsförmåga samt förmåga att delegera, uppmuntra och följa upp resultat. Vidare tar du initiativ och fattar beslut med ansvar för helheten. Du vet hur du påverkar, inspirerar, involverar och utvecklar dina medarbetare. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.Anställningsvillkor
Vi planerar att hålla intervjuer den 4/2 i Regionens hus, Göteborg.
Som en del av urvalsprocessen sker djupintervju och testning vid regionens center för chefsrekrytering, vilket är planerat till den 19/2.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
