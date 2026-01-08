Områdeschef
Områdeschef till konsultuppdrag i Linköping
Uppdragsbeskrivning
För kunds räkning söker vi en områdeschef till ett konsultuppdrag med start snarast möjligt. Uppdraget är på heltid och löper under cirka 4-6 månader, med placering i Linköping.
Som områdeschef har du ett brett och utvecklande uppdrag där du ansvarar för förvaltningen av både bostadsfastigheter inom ett geografiskt område.
Rollen kombinerar strategiskt och operativt förvaltningsarbete med personalansvar för en grupp på 7 personer. Du driver och utvecklar verksamheten med fokus på långsiktighet, ekonomi, kvalitet och kundnöjdhet. Du blir en nyckelperson i organisationen och bidrar till att skapa trygghet, struktur och stabilitet i förvaltningen under en period av hög aktivitet.
Dina ansvarsområden innefattar bland annat:
Övergripande ansvar för den löpande förvaltningen av bostadsfastigheter med helhetsperspektiv på drift, ekonomi, kund och utveckling.
Ledning och samordning av medarbetare inom området, inklusive daglig styrning, stöd och uppföljning.
Säkerställa att fastigheterna förvaltas enligt ägarens mål, policys och gällande lagstiftning.
Samordna teknisk, ekonomisk och administrativ förvaltning i nära samarbete med specialister och externa leverantörer.
Budget-, prognos- och uppföljningsarbete.
Arbeta med kontinuerlig förbättring av arbetssätt, processer och kundnöjdhet.
Bidra till långsiktig värdeutveckling av fastighetsbeståndet genom närvarande ledarskap och strukturerad förvaltning.
Vi söker dig som trivs i en ledande förvaltarroll där du får kombinera tekniskt kunnande, affärsmässighet och ett tydligt ansvar för både fastigheter och människor. Du har förmåga att arbeta strukturerat och självständigt, samtidigt som du är en närvarande och trygg ledare.
Rollen passar dig som tycker om att ha många kontaktytor och som motiveras av att skapa värde för både hyresgäster, medarbetare och verksamhet.
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom fastighetsförvaltning, bygg, teknik eller ekonomi eller likvärdig arbetslivserfarenhet inom området.
Flera års erfarenhet av förvaltning av bostäder och/eller kommersiella fastigheter.
God förståelse för fastighetsägarens ansvar.
Erfarenhet av personalansvar eller att arbetsleda team.
Erfarenhet av entreprenörsavtal och hyresgästkontakt.
B-körkort.
Dina personliga egenskaper
Du är en tydlig, närvarande och inspirerande ledare som skapar engagemang och arbetsglädje. Med ett strukturerat och lösningsorienterat förhållningssätt ser du till att verksamheten fungerar effektivt i vardagen, samtidigt som du har blicken riktad mot långsiktiga mål.
Du är prestigelös, kommunikativ och resultatinriktad, med förmågan att bygga förtroende och driva förbättring genom samarbete.
Välj själv - egenföretagare eller anställd konsult
Ditt uppdrag sker ute hos kundföretaget, men du väljer om du vill arbeta som underkonsult med eget bolag eller vara konsult direkt anställd av Fasticon. Som anställd konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkring och tjänstepension.
Ansök idag!
Våra konsultprocesser går riktigt fort! Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka därför inte, skicka in din ansökan idag!
Vid frågor om rollen eller konsultprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Annie Knipplén på annie.knipplen@fasticon.se
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.Läs mer på www.fasticon.se
