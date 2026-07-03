Områdeschef - Fighter Instructions For Continued Airworthiness
Saab Aktiebolag / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-07-03
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Vill du vara med och påverka i det större sammanhanget? På Saab bidrar du till hållbarhet som håller människa och samhälle säkert. Tillsammans kan vi påverka - Din del är viktig
Din roll
Tycker Du teknikområdet låter intressant och vill kombinera det med en operativ chefsroll? Läs vidare!
Inom Avdelningen Fighter Instructions For Continued Airworthiness på BU Gripen arbetar vi med att utveckla underhållssystemet både vad gäller nyutveckling och vidmakthållande av våra olika Gripensystem. Vi supporterar även våra brukare av Gripen med teknisk support i tätt samarbete med övrig utvecklingsorganisation.
Inom rollen Områdeschef för ILS Design E/F ingår både personal- och verksamhetsansvar. Du ansvarar för ett område med ca 80 medarbetare där din roll innebär att du har ett chefsansvar över 5 sektionschefer. Din roll innebär att du har det övergripande ansvaret för verksamhetens åtagande med främsta uppgift att leverera förutsättningar för ett fungerande underhållssystem för våra Gripen E-kunder att kunna operera sina flygplan. Som områdeschef ingår du i Avdelning Fighter Instructions For Continued Airworthiness ledningsgrupp som täcker utveckling och förvaltning av underhållssystemet för Gripen C/D & E/F samt den tekniska supporten till våra kunder. Publiceringsdatum2026-07-03Profil
Vi tror att du, för att passa i rollen, behöver:
har flerårig dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag med personal-, verksamhets- och budgetansvar.
har erfarenhet av att leda chefer eller leda genom andra ledare i en större organisation (detta kanske inte behövs?).
har god förmåga att arbeta både strategiskt och operativt och kan omsätta övergripande mål till resultat i verksamheten.
har erfarenhet av att utveckla verksamhet, driva förändrings- och förbättringsarbete samt skapa engagemang i organisationen.
har erfarenhet av att styra och följa upp verksamhet utifrån mål, ekonomi, kvalitet och leverans.
är en trygg och tydlig ledare som skapar förutsättningar för sina underställda chefer att lyckas i sina uppdrag.
har god samarbetsförmåga och kan bygga starka relationer både inom den egna organisationen och med andra delar av verksamheten.
har god kommunikativ förmåga och kan företräda verksamheten i olika forum.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, krav på visst medborgarskap medföras.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Observera att på grund av semesterperioder kan återkoppling på din ansökan dröja. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
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581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9992429