Områdesansvarig till Karolinska Universitetssjukhuset
2025-12-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Hos oss får du arbeta med omväxlande uppgifter där du är områdesansvarig för logistik, inköp, kundkontakt samt fakturering.
Du erbjuds
omväxlande arbetsuppgifter
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten
Som områdesansvarig hos oss arbetar du med mer än bara logistik, du är en viktig del i vårt tekniska flöde. I rollen ingår planering för verksamheten, inköp, fakturering samt schema planering.
Du behöver ha ett serviceinriktat förhållningssätt samt god teknisk förståelse. Här blir du en nyckelperson i vårt dagliga arbete för att hålla verksamheten igång.
Vi har ca 5000 interna och externa kunder som vi skickar provtagnings materiel till. Arbetsuppgifter inkluderar kund och leverantörskontrakt samt hantering av Lager program, fakturering och webbutik.
Vi söker dig som
har förmåga att lägga ner tid, energi och engagemang på ditt arbete
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar.
arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du styrs av mål- och resultat tänkande i prioriteringar, planering och agerande samt förändrar din inriktning om målen ändras.
har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. KvalifikationerKvalifikationer
Vård inriktad utbildning
Ekonomiska kunskaper
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Goda kunskaper inom lagersystem,
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
