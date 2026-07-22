Områdesansvarig till Bergsjön, Göteborg
Svenska Röda Korsets Centralstyrelse / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2026-07-22
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Svenska Röda Korset Svenska Röda Korset grundades 1865 och är i dag Sveriges största humanitära frivilligorganisation. Det viktigaste rödakorsarbetet utförs av över 25 000 frivilliga i cirka 300 rödakorskretsar spridda över hela landet. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp över hela världen och i Sverige, varje dag. Röda Korsets grundprinciper är humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet.
Områdessamordnare till Röda Korset i Bergsjön
Om Röda Korset Göteborg
Vår lokalförening, Göteborgskretsen, har omkring 3 000 medlemmar och ett 30-tal verksamheter som möjliggörs och bedrivs genom engagemanget från över 380 frivilliga. Vi arbetar bland annat med ofrivillig isolering, hälsa och inkludering, grundläggande humanitära behov, krisberedskap, second hand-verksamhet och insamling. Kretsen leds av en ideellt engagerad styrelse och har idag fyra anställda som ansvarar för det operativa arbetet.
Vill du bidra till ett mer medmänskligt Göteborg?
Röda Korset Göteborg söker en områdessamordnare som vill stärka vårt arbete i Bergsjön. Du ansvarar för att samordna verksamheten på vår mötesplats, utveckla lokala samarbeten och mobilisera frivilliga. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete i nära samverkan med boende, föreningar, myndigheter och andra lokala aktörer. Du rapporterar till verksamhetschefen.
Du blir en nyckelperson i utvecklingen av mötesplatsen och arbetar för att skapa en trygg, inkluderande och levande plats där människor kan mötas, engagera sig och ta egna initiativ. Inledningsvis kan du själv leda vissa aktiviteter tills frivilligkapacitet finns på plats.
Vi söker dig med ett genuint intresse för människor, som vill engagera både dig själv och andra i idéburen verksamhet. Du trivs med att samarbeta med frivilliga och kollegor för att skapa en varm, inkluderande atmosfär och i ett självständigt arbete där du ibland är den enda anställda på plats på mötesplatsen.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Samordna och utveckla Röda Korsets områdesbaserade arbete i Bergsjön.
Initiera, utveckla och stärka verksamheter inom programmet Socialt hållbara samhällen i enlighet med Röda Korsets grundprinciper och värdegrund.
Rekrytera, introducera och stötta frivilliga.
Planera och genomföra volontärträffar och andra aktiviteter.
Bygga och underhålla samarbeten med boende, föreningar, myndigheter och andra aktörer.
Ansvara för drift och utveckling av mötesplatsens lokaler.
Delta i relevanta nätverk och representera Röda Korset lokalt.
Arbeta med verksamhetsplanering, uppföljning, rapportering och administration.
Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt mål, budget och Röda Korsets värdegrund.
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, statsvetenskap eller motsvarande.
Har erfarenhet från idéburen sektor, socialt arbete eller liknande verksamhet.
Har erfarenhet av arbetsledning, verksamhetsutveckling och samordning av frivilliga.
Är strukturerad, administrativt stark och har god digital vana, gärna i Microsoft 365.
Har kunskap om mångfalds- och inkluderingsfrågor.
Kommunicerar väl och gärna har erfarenhet av sociala medier.
Är analytisk, initiativrik och har förmåga att skapa engagemang och bygga relationer.
Trivs med såväl självständigt arbete som samarbete i team.
Meriterande
Lokalkännedom eller tidigare boende/verksam i Bergsjön eller andra utsatta områden.
Etablerat kontaktnät bland boende, organisationer och andra aktörer i området.
Flerspråkighet.
B-körkort.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör konkret skillnad för människor.
Möjlighet att utveckla ditt ledarskap och bygga lokalt engagemang.
En arbetsplats med stort engagemang och tydliga ambitioner.
Chansen att vara en del av världens största humanitära rörelse.
Praktisk information
Tjänsten är huvudsakligen placerad på Röda Korsets mötesplats i Bergsjön, med viss tjänstgöring på Andra Långgatan i Göteborg. Anställningen är en tvåårig visstidsanställning på heltid med möjlighet till förlängning. Arbete på kvällar och helger förekommer. Kollektivavtal via Fremia tillämpas. Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras (Länk till Polisens e-tjänst).Så ansöker du
Svenska Röda Korset strävar efter att vara en inkluderande och jämlik organisation med medarbetare som bidrar till mångfald i perspektiv, erfarenheter och bakgrund.
Vi välkomnar din ansökan senast 2026-08-14. Urval och intervjuer kommer att ske löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatumet så vi uppmuntrar att skicka in din ansökan snarast.
Störst vikt kommer att läggas vid tidigare erfarenhet av att arbeta eller bo i Bergsjön, personlig lämplighet samt tidigare erfarenhet av att samordna volontärer.
För ytterligare frågor om tjänsten, välkommen att kontakta ansvarig rekryterande chef Simon Kodelja på simon.kodelja@redcross.se
eller på 076-7023747 eller Göteborgskretsens ordförande Katarina Thörnqvist på katarina.thornqvist@redcross.se
.
Varmt välkommen med din ansökan - tillsammans gör vi skillnad!
Vi undanber oss samtal från säljare av rekryteringsrelaterade tjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Röda Korsets Centralstyrelse
Andra Långgatan 19 (visa karta
)
413 28 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lokalföreningar- kretsar Kontakt
Rekryterare
Therese Bellander therese.bellander@redcross.se Jobbnummer
10009256