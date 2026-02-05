Områdesansvarig säljare
Area Sales Manager - Södra Sverige & Danmark
Skyjack Sverige
Är du redo att ta ett helhetsansvar för kundrelationer och försäljning i södra Sverige 0ch Danmark inom en internationell organisation? Skyjack växer och söker nu en Area Sales Manager med starkt helhetstänk för affärer och affärsutveckling. Rollen innebär ett brett ansvarsområde, stort inflytande och möjlighet att påverka den långsiktiga tillväxten i regionen.
Om rollen
Som Area Sales Manager är du ansvarig för Skyjacks försäljning i södra Sverige och Danmark. Du driver försäljningsresultat, utvecklar marknaden, bygger långsiktiga kundrelationer och hanterar administrativa uppgifter kopplade till arbetet. Du arbetar nära kunder, interna supportfunktioner, ledning och den Europeiska säljorganisationen.
Du säkerställer att effektiva processer finns på plats för att nå och överträffa regionala försäljnings- och lönsamhetsmål i linje med budget och strategi.
Huvudsakliga ansvarsområden
Etablera, utveckla och förvalta långsiktiga relationer med befintliga och potentiella kunder
Aktivt identifiera och bearbeta nya kunder för att öka marknadsandelar
Planera och genomföra kundbesök, delta på mässor och följa upp affärsmöjligheter
Förhandla avtal, ta fram offerter och slutföra affärer
Uppnå och överträffa årliga försäljningsmål för samtliga produktlinjer
Följa och analysera marknadstrender, produktutveckling och nya affärsmöjligheter
Ansvara för orderprocessen och säkerställa smidig och punktlig leverans
Leverera försäljnings- och resultatrapporter via möten, telefonkonferenser och skriftliga rapporter
Delta på mässor, utställningar och branschevenemang
Utföra övriga arbetsuppgifter och projekt enligt behov
Säkerställa efterlevnad av lokal lagstiftning samt interna standarder och system.
Erfarenhet och kompetens
Erfarenhet av försäljning inom bygg- eller anläggningsmaskiner
Stark affärsförståelse och kommersiellt tänkande
Dokumenterad framgång inom försäljning och account management, gärna inom tillverkande industri
Bevisad erfarenhet av marknadsutveckling
Kunskap om den Svenska Rental-marknaden är meriterande
Hög känsla för tempo och starkt kundfokus
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift, både svenska och engelska
God förståelse för regelverk och efterlevnad
Vana att arbeta i Microsoft Outlook, Word, Excel och PowerPoint
Förmåga att använda erfarenhet och gott omdöme för att planera och nå uppsatta mål
