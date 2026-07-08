Områdesansvarig investeringsvärdering
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2026-07-08
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
På division System får du arbeta med elsystemets mest spännande utmaningar – från drifttimmen här och nu till planeringen 40 år framåt. Den stora komplexiteten och utvecklingsmöjligheterna gör vårt arbete både stimulerande och betydelsefullt. Här får du ett unikt helhetsperspektiv på elsystemet och samarbetar nära kollegor för att säkerställa en trygg, hållbar och effektiv elförsörjning.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som områdesansvarig för investeringsvärdering kommer du att ansvara för området investeringsvärdering inom avdelning Kraftsystemutveckling. Du ansvarar för att samordna och utveckla metoder och arbetssätt för samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning av investeringsalternativ. Du kommer att vara drivande för att metoder och bedömningsgrunder för investeringsvärdering utvecklas för att möjliggöra ändamålsenliga beslutsunderlag. Du kommer att stötta kollegor operativt vid planering och genomförande av samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning och utformning av beslutsunderlag. Som områdesansvarig på avdelningen ansvarar du för att koordinera och utveckla samarbeten med andra berörda enheter och funktioner på avdelningen samt representera avdelningen i samarbeten med andra delar av Svenska kraftnät. Du säkerställer och bidrar till att styrande dokument, instruktioner och processbeskrivningar är relevanta och stöttar arbetet.
Rollen områdesansvarig investeringsvärdering är en ny roll och en stor del av innehållet i rollen kommer vara att utveckla arbetet i samarbete med andra enheter och funktioner. Hos oss får du möjlighet att påverka och arbeta i ett område med stort intresse, både internt och externt, där du hanterar strategiskt viktiga investeringsvärderingar. Rollen erbjuder en dynamisk vardag med högt tempo och intressanta avvägningar, där du både löser enskilda ärenden och bidrar till att utveckla strukturer och metodik för framtiden.
Du kommer att tillhöra enheten Investeringsplanering som ansvarar för funktionerna beställarrepresentanter för anläggningsinvesteringar, portföljfunktionen för anläggningsinvesteringar, samordning av civil beredskap inom avdelningen samt ett team av projektledare för verksamhetsprojekt och processledare. Enheten består i dagsläget av 11 medarbetare som har en gedigen samlad kompetens och erfarenhet som man gärna delar med sig av.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och har förmåga att planera, prioritera och skapa tydlighet i komplexa frågeställningar. Du är samarbetsorienterad och trivs med att arbeta tillsammans med andra, där du bidrar till god dialog och fungerande samarbeten. Samtidigt är du analytisk, med förmågan att sätta dig in i komplexa underlag och göra välgrundade bedömningar.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du har civilingenjörsexamen med relevant inriktning exempelvis elkraft, energiteknik eller energisystem alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Du har även:
dokumenterad flerårig erfarenhet av att arbeta med samhällsekonomiska analyser för infrastrukturinvesteringar antingen för elnät på nationell och internationell nivå eller motsvarande analyser för annan infrastruktur
dokumenterad flerårig erfarenhet av att arbeta med analys och planering av anläggningsinvesteringar i elnät på region- eller stamnätsnivå i tidiga faser, exempel framtagande av beslutsunderlag och projektbeställning
minst 10 års arbetslivserfarenhet inom elnätsbranschen
god förståelse för kraftsystemet
goda kunskaper i tal som skrift på både svenska och engelska.
Meriterande:
erfarenhet av att ha arbetat med nätplanering på region- eller stamnätsnivå
erfarenhet av ledarskap i exempelvis en roll som chef eller projektledare
erfarenhet från offentlig statlig verksamhet exempelvis statlig myndighet.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg, Göteborg eller Västerås
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter. #LI-hybrid.
Resor förekommer normalt sett inte i tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag 12 augusti 2026
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-Thttps://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Christoffer Börefelt, rekryterande chef, 010 475 82 07
Karin Segerholm, ansvarig rekryterare, 010 475 99 77
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.
Under semestertider nås vi på mail och svarstiden kan vara längre än vanligt.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9996085