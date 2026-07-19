Områdesansvarig

Beltrami Recruitment AB / Chefsjobb / Solna
2026-07-19


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Vi söker Områdesansvarig med kundansvar
Just nu söker vi en ny kollega som Områdesansvarig till vårt kontor i Stockholm. I den rollen är Du länken mellan våra Serviceassistenter och områdets kunder. Med ansvar för kundengagemang och kvalitet spelar du en viktig roll för kundnöjdhet och fortsatt förtroende. Du sköter schemaläggning, bemanning och schemaoptimering, och är därmed en nyckelperson i medarbetarnas vardag; din planering skapar förutsättningar för våra Serviceassistenter att trivas och göra ett riktigt bra jobb. Du arbetar nära dina kollegor i teamet och tillsammans har ni stort inflytande på verksamhetens utveckling och lönsamhet i området. I kontakten med andra människor är du inkluderande, respektfull och varm, vilket gör att både kunder och medarbetare känner trygghet och förtroende.

Ansvarsområden — du kommer att:

Etablera och vårda relationer med kunderna

Planera och följa upp kvalitetskontroller

Driva och leda en effektiv bemanningsplanering och schemaoptimering, inklusive hantering av vikarier, i samarbete med kollegor på kontoret

Hantera och administrera kundavtal, ändringar och avslut i vårt affärssystem

Driva lönsamhet inom ditt resultatansvar

Aktivt bidra till kontoret och verksamhetens utveckling

Hantera kundsupportärenden

Skapa merförsäljning

Delta i arbete med merförsäljning, marknadsbearbetning, driva försäljningsaktiviteter och delta vid event och nätverksträffar

Sköta övriga uppgifter som rör kunder eller verksamheten

Vi tror att du...
• har en stark känsla för service och brinner för kvalitet. Du har tidigare erfarenhet av liknande arbete. Du tycker om att arbeta med människor (en förutsättning för att trivas i rollen!) och du trivs med ansvar. Energi och driv gör att du arbetar aktivt och engagerat för att uppnå goda resultat och nöjda kunder. Vidare är du bekväm med att hantera många olika arbetsmoment samtidigt och snabbt kunna styra om när stunden kräver det — givetvis utan att någonsin kompromissa med kvaliteten! Du tycker om när det händer mycket och din vilja att utvecklas samt din nyfikenhet hjälper dig framåt. En självgående lagspelare med respekt och värme!

För att lyckas i tjänsten tror vi att du har:

Tidigare erfarenhet av försäljning, kundkontakt och administration

En naturlig förmåga att skapa goda relationer, med glädje och engagemang

God dator- och systemvana, med fördel erfarenhet från LIME

Flytande svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift

God kommunikationsförmåga

Publiceringsdatum
2026-07-19

Körkortskrav
Om tjänsten
I huvudsak är dina arbetstider förlagda dagtid, måndag till fredag. Resor samt övernattningar förekommer, framför allt i samband med interna utbildningar.
Teamet består idag av flertalet interna tjänstemän, Säljare samt Teamledare och Serviceassistenter. Tillsammans arbetar ni hårt och gärna – för att bli Bättre tillsammans.

Placering: Hemkontor, Solna Stockholm
Anställning: 100%, 6 månader provanställning.
Tillträde: Start omgående eller enligt överenskommelse.
Ansök senast: 2026-07-20

Varmt välkommen med din ansökan!
Sedan mitten av 90-talet har HomeMaids medarbetare hjälpt tusentals kunder till en renare, mer trivsam vardag genom att serva med hemstädning, företagsstädning, fastighetsstäd, fönsterputs och mycket mer. Detta är den enkla, tydliga idé på vilken HomeMaid grundades 1997: Att göra vardagen lättare för sina kunder. Det visade sig snabbt vara ett framgångskoncept.
Sedan 2000 ligger huvudkontoret i Halmstad, men HomeMaid finns idag från Skåne i söder till Sundsvall i norr. Bolaget är börsnoterat sedan november 2005. Som medlem i Almegas branschorganisation för hushållsnära tjänster driver vi frågan om försäkringar, pensionsavtal och trygghet på arbetet. Vi har självklart kollektivavtal och bygger tillsammans med våra ca 1000 medarbetare en bra värderingsstyrd arbetsplats med visionen Bättre tillsammans. Läs gärna mer på homemaid.se/jobba hos oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7958542-2106564".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Beltrami Recruitment AB (org.nr 559158-1599), https://karriar.beltramirecruitment.se
Anderstorpsvägen 10 (visa karta)
171 54  SOLNA

Arbetsplats
Beltrami Recruitment

Jobbnummer
10006116

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