Omgående start - social Junior Tekniker till vikariat - Malmö
Standby Workteam AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö
2026-04-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Standby Workteam AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Med över 30 år i branschen är vi en av Skånes mest erfarna aktörer inom rekrytering och uthyrning. Vi är en etablerad specialist med gedigen kunskap om regionens arbetsmarknad och näringsliv och vi utmanar de stora med vår erfarenhet och vårt engagemang. Vi arbetar med chefer och specialister på alla nivåer inom Teknik, Logistik, Sälj, Ekonomi och Office. Vi är verksamma i Skåne och Köpenhamnsområdet och har kontor på Gustav Adolfs torg i Malmö.
Social Junior Tekniker till vikariat med start omgående - Malmö
Kan du börja nästa vecka? Är du händig och social och gillar att jobba praktiskt? Har du ett teknikintresse och uppskattar samtidigt att möta kunder? Vill du dessutom skaffa dig spännande erfarenhet från ett anrikt företag i Malmö? Då är detta för dig!
Vi söker nu en praktiskt lagd och teknikintresserad allt-i-allo till ett väletablerat företag. Du erbjuds en omväxlande roll där du får kombinera teknisk service och underhåll i verkstaden med orderhantering, kundkontakt och arbete i butiken. Tjänsten är ett vikariat på ca 3-6 månader med start omgående.
Dina arbetsuppgifter är bl.a.:
Enklare felsök och teknisk service/underhåll
Orderhantering
Arbete i butiken
Din Profil:
Viktigt att du är omedelbart tillgänglig. Vi söker dig som är händig med teknikförståelse och gärna någon erfarenhet av underhållsarbete på verkstad. Även erfarenhet av marinindustrin är en fördel. Du har också goda kunskaper i svenska och engelska.
Som person är du positiv, serviceinriktad och gillar att ha kontakt med kunder. Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start omgående. Placering i Malmö.
Vi arbetar med löpande urval och du är välkommen att sända in din ansökan omedelbart via länken.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Standby Workteam AB
(org.nr 556600-5475), https://www.standbyworkteam.se
211 22 MALMÖ Jobbnummer
9854272