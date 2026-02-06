Omgående gravidvikariat hos tjej i Borlänge (90%)
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borlänge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borlänge
2026-02-06
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivida Assistans AB i Borlänge
, Falun
, Säter
, Hedemora
, Hofors
eller i hela Sverige
HEJ!
Jag är en tjej som lever med en ämnesomsättningssjukdom som gör att jag alltid behöver ha någon med mig för att stötta mig.
Nu söker jag en kvinnlig personlig assistent mellan 25-35 år som vill bli en del av min vardag.
Som personlig assistent är du ett stöd i vardagen och hjälper till med allt från dagliga sysslor till att följa med på utflykter och aktiviteter utanför hemmet. Det är viktigt att du är lyhörd, flexibel och tycker om att bidra till en aktiv och meningsfull tillvaro.
Arbetet handlar mycket om stöttning - både praktiskt och socialt - och om att finnas där som en trygg person i olika situationer. Du behöver kunna arbeta självständigt, se vad som behöver göras och ta ansvar i stunden.
VI SÖKER DIG SOM
Är kvinna i åldern 25-35 år
Är självständig och initiativtagande
Har körkort och är rökfri
Tidigare erfarenhet som personlig assistent eller inom vård och omsorg är meriterande, men inte ett krav - personlig lämplighet är viktigast.
ARBETSTIDER OCH TJÄNSTGÖRINGSGRADER
Jag söker vikarie för en assistent som är gravid.
Vikariatet är på 90%, blandad dag och vaken natt. 07:00-19:00 eller 19:00-07:00
NÄR KAN DU BÖRJA JOBBA HOS MIG?
Omgående
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2026-03-01. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss: http://www.vivida.sehttps://www.youtube.com/channel/UC-iIgCvlt8r5VH5UcKmLD8whttps://www.instagram.com/vivida.se/https://www.facebook.com/vividaassistans/https://www.linkedin.com/company/vivida-assistans-ab?original_referer=https%3A%2F%2Fvivida.se%2Fhttps://www.tiktok.com/@vividaassistans Ersättning
Fast timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VA FEB". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265) Arbetsplats
Vivida Assistans AB Jobbnummer
9727640