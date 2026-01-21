ÖMC söker timanställda
Ideella fören Öckerö Maritime Center med firma Ö / Receptionistjobb / Öckerö Visa alla receptionistjobb i Öckerö
2026-01-21
, Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Tjörn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella fören Öckerö Maritime Center med firma Ö i Öckerö
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för den viktiga uppgiften att kurshotellet, gymnasieskolan och utbildningscentret håller en hög standard avseende renlighet, service och gästvänlighet. Du och dina kollegor bidrar till den allmänna ordningen i ÖMC:s samtliga lokaler och i dina arbetsuppgifter ingår lokalvård, frukostservering, lättare vaktmästeriuppgifter, receptionsarbete och hotellstäd.
Ditt arbete utförs noggrant utifrån överenskomna rutiner, riktlinjer och med hög kvalitet. För att trivas i rollen behöver du vara självgående, händig, noggrann och ha ett öga för detaljer. Det är viktigt att du har en god fysik då tunga lyft är förekommande, är flexibel och har god samarbetsförmåga då alla medarbetare tillsammans ansvarar för kursdeltagare, elever och gästers upplevelse av ÖMC.
Du sprider god energi runt dig och är en omtänksam kollega. Arbetet kräver att du har datorvana och är en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet.
Tidigare erfarenhet av restaurang, hotell och/eller lokalvård är ett krav och du talar både svenska och engelska obehindrat, har datorvana samt innehar körkort.
Tjänsten är en timanställning.
Arbetstid är förlagt måndag-söndag enligt schema. Tillträde snarast, intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Ideella fören Öckerö Maritime Center med firma Ö
Björnhuvudsvägen 45 (visa karta
)
475 22 ÖCKERÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ideella fören Öckerö Maritime Center med firma Jobbnummer
9695780