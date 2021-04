Ombyggnationsmedarbetare butik - Stockholm och Norra Sverige - Lidl Sverige KB - Lagerjobb i Sigtuna

Lidl Sverige KB / Lagerjobb / Sigtuna2021-04-14Om LidlVi är en av de största kedjorna inom dagligvaruhandeln med tusentals butiker runt om i Europa. Vi öppnade våra första butiker i Sverige under 2003 och sedan dess har vi ständigt utmanat de etablerade kedjorna och sänkt matpriserna. Varje vecka väljer hundratusentals svenskar att handla smart när de går till någon av våra dryga 200 butiker i Sverige.2021-04-14Som ombyggnationsmedarbetare kommer du att vara en del av ett team på cirka fem personer. I arbetet ingår att montera butiksinredning samt skyltning och ställa dessa på rätt plats samt att flytta butikens varor så att det stämmer med hur butiken skall se ut. Du kommer även att vara behjälplig med uppackning av varor. Du kommer utgå från Stockholm men tjänsten innebär en del resor samt hotellnätter. Du jobbar normalt måndag till fredag men det kan även förekomma arbete på helger.Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning. Som person är du ansvarstagande och har en god initiativförmåga. Du är noggrann, strukturerad, har lätt för att arbeta i team och är inte rädd att hugga i när det krävs. Du behöver även se dig själv som händig då arbetet även innebär att du själv kommer att få utföra hantverksjobb. Du kan kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska och innehar B-körkort. Kunskaper i tyska är meriterande.Vi erbjuderFör oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: engagemang, ansvar, smart och tillsammans. Vi är måna om att stödja och uppmuntra våra medarbetare i deras utveckling. Det är därför glädjande för oss att vi kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter inom Lidl-gruppen, både i Sverige och internationellt.Tjänsten är en allmän visstidsanställning på heltid med start omgående till 31 oktober 2021 med möjlighet till förlängning.Har vi väckt ditt intresse?Vi hoppas det i alla fall! I denna rekryteringsprocess använder vi oss av ett digitalt rekryteringsverktyg. Du kommer att behöva besvara ettantal frågor samt spela in 3 korta videoklipp. Går du vidare i processen kommer vi be om ett fullständigt CV. Du söker jobbet genom att klicka på länken, systemet kommer sedan skicka ut ett sms till angiven mobil där du enkelt följer instruktionerna. Obs! Vi tar endast emot ansökningar som inkommer via denna länk. Då urvalet sker löpande ser vi gärna att du skickar din ansökan snarast. Observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.OBS! Som ett kvalitativt led i våra rekryteringsprocesser kommer en bakgrundskontroll genomföras på slutkandidaten.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid 3 - 6 månaderFast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-04-21Lidl Sverige KB5692505