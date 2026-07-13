Ombudsman
Vision / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-07-13
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är ett modernt och växande fackförbund i ständig förändring och vi fortsätter öka i facklig styrka. Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Våra 222 000 medlemmar finns över hela landet och inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO
Vi söker en ombudsman till Visions center i Göteborg
Vision ökar i facklig styrka – vill du vara med och bidra till vår fortsatta utveckling? Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Visions verksamhet, nå fler medlemmar och stärka våra förtroendevalda i rollen som ombudsman.
På Vision arbetar vi tillsammans för att förbättra villkoren i arbetslivet. Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete där du får använda dina styrkor inom coachning, utbildning, kommunikation och fackligt stöd – varje dag. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som brinner för att ge bästa möjliga service till medlemmar och förtroendevalda.
Vårt center i Göteborg består av 15 kollegor som tillsammans stöttar omkring 33 000 medlemmar i regionen. Vi arbetar med moderna, flexibla arbetssätt och lägger stor vikt vid samarbete, självledarskap och balans i arbetslivet. Vårt kontor i centrala Göteborg är både hemtrevligt och funktionellt – här finns plats för både fokuserat arbete och kreativa möten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Stötta och utveckla lokalt fackligt arbete genom att arbeta konsultativt och coachande mot förtroendevalda, styrelser och klubbar.
Genomföra arbetsplatsnära aktiviteter och ansvara för nätverk och verksamhetsaktiviteter.
Arbeta med medlemsrekrytering och organisering av förtroendevalda.
Tillsammans med övriga kollegor ansvara för särskilda uppdrag och arbetsområden på centret.
Vi söker dig som:
Har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens inom exempelvis personalvetenskap, juridik eller liknande.
Har erfarenhet av att arbeta konsultativt och coachande med medlemmar och förtroendevalda.
Har god kunskap om arbetsrätt, arbetsmiljö och erfarenhet av förhandling.
Är strukturerad, självständig och van vid att planera och driva ditt eget arbete.
Har mycket god förmåga att kommunicera och anpassa ditt sätt utifrån mottagare och sammanhang.
Har god digital vana och arbetar obehindrat i Office 365.
Har körkort och tillgång till bil.
Du har ett stort engagemang för fackliga frågor och tycker om att arbeta nära människor. Du är bra på att bygga relationer, skapa förtroende och få andra att växa. Hos oss kommer du att trivas om du gillar att arbeta i team, samtidigt som du tar ansvar för dina egna uppdrag. Det är också viktigt att du delar Visions värdegrund.
Om anställningen
Tjänsten omfattar Västra Götalands län och Hallands län, vilket innebär resor inom området. Det här är vikariat på ett år med tillträde enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan och CV!
Sista ansökningsdag är 9 augusti och intervjuer är preliminärt planerade att genomföras vecka 35-36. Du ansöker genom att klicka på knappen nedan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vision
, https://vision.se/
135 54 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vision Kontakt
Verksamhetschef
Niklas Hjelte niklas.hjelte@vision.se +46730835164 Jobbnummer
10000956