Olympiaskolan söker vikarie i engelska och tyska
2025-11-11
Vi är i behov av en vikarie i engelska och tyska snarast. Vikariatet är på 100 % och fram t.o.m. terminslut 2025, men med möjlighet till eventuell förlängning.
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Olympiaskolan är en växande skola med följande program; Barn- och fritidsprogrammet, Humanistiska programmet, Introduktionsprogrammet, Naturvetenskapliga programmet samt Samhällsvetenskapliga programmet.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
I din tjänst ingår undervisning i ämnet engelska och tyska på skolans samtliga nationella program. Du kommer att undervisa i engelska nivå 1, egelska 6 och engelska 7 samt tyska steg 2 och nivå 1.
Du kommer att bli en del av ett erfaret kollegium som arbetar tillsammans för att stötta sina elever på bästa sätt. Till din hjälp har skolan också ett kompetent elevhälsoteam som arbetar tillsammas med lärare för främja en god måluppfyllelse hos våra elever.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för dina ämnen men ännu mer för att utveckla barn och unga. Du är behörig lärare och det är meriterande om du tidigare arbetat på gymnasieskola och undervisat i engelska och tyska på olika nivåer.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-11-23, intervju och tillsättning av tjänsten kommer att ske löpande
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: 100 %
Tillträdesdatum: Snarast möjligast
Varaktighet: Vikariat t.o.m. terminslut 2025 med eventuell förlängning
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter. Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare. Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Kontaktperson för detta jobb
Marika Davidsson
Biträdande rektor marika.davidsson@helsingborg.se
Sveriges Lärare Helsingborg
Fackförbund
042-10 54 94helsingborg@sverigeslarare.se
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
