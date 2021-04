Olivia Hemomsorg i Kungsbacka söker sommar- och timvikarier - Olivia Hemomsorg AB - Apotekarjobb i Kungsbacka

Olivia Hemomsorg AB / Apotekarjobb / Kungsbacka2021-04-09Team Olivia är en av de största privata aktörerna på omsorgsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Verksamheten bedrivs nära kunderna där våra bolag finns etablerade under lokala varumärken. Olivia Hemomsorg är ett väletablerat företag och ingår i koncernen Team Olivia AB. Olivia Hemomsorg AB ingår i affärsområde Hemomsorg och är idag fördelat på 20 verksamheter. Vi har idag ca 1100 medarbetare och ca 2000 kunder. Vill du vara en del av detta är du varmt välkommen!UPPDRAGDet huvudsakliga uppdraget som undersköterska inom Olivia Hemomsorg innebär att ge god kvalitet i vård och omsorg, att ta ansvar och ha förmåga att samarbeta. Att ha ett professionellt förhållningssätt samt vara flexibel och utvecklingsinriktad. Du ska ha fokus på individen och vilja arbeta utifrån den äldres behov och önskemål.2021-04-09Personlig omvårdnad, hygien, hjälp med måltider, förflyttningar, medicindelegering.Upprätta genomförandeplaner och dokumentera.Städ, tvätt, inköp, avlastning och ledsagning.Du är utbildad undersköterska, vårdbiträde eller på väg dit.Du har körkort.Du behöver behärska svenska språket i tal och skrift.Tidigare erfarenhet från vård- och omsorg, särskilt äldreomsorg är meriterande.Då din arbetsplats är hemma hos våra kunder är det viktigt att du respekterar att du är i någons hem samt att du är noggrann, självständig, serviceinriktad och ansvarsfull. Du är glad, social och lösningsfokuserad. Om Du har ett varmt hjärta och ett stort engagemang, som tycker om utmaningar och brinner för att arbeta med äldre människor i behov av stöd. Då är du rätt person för oss!ANSTÄLLNINGLöpande rekrytering kommer att tillämpas under denna rekrytering, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!Tjänsten omfattas av registerkontroll. Du som sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.ANSÖKANFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Olivia Hemomsorg samt för att uppfylla de krav GDPR ställer ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsformuläret på vår hemsida och inte via e-post eller pappersformat.Inför rekryteringsarbetet har Olivia Hemomsorg tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid Behovsanställning med tillträde enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-26Olivia Hemomsorg AB5681356