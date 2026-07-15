OLeary's söker nya medarbetare
Sollentuna Sportsbar AB / Servitörsjobb / Sollentuna Visa alla servitörsjobb i Sollentuna
2026-07-15
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Tidigare yrkesvana inom servicesektorn är ett krav. Men personlig lämplighet är avgörande.
Nu förstärker vi våran familj på Oleary's i Sollentuna med fler duktiga, passionerade, serviceälskande kollegor som brinner för yrket och vill arbeta på en fartfylld och händelserik arbetsplats.
Tycker du om människor, högt tempo, har erfarenhet från yrket och gillar att ge personlig service? Då är vi arbetsplatsen för dig!
Som person ser vi att du besitter ett stort engagemang och en vilja att lära dig allt vad yrket har att erbjuda. Du är social, öppen och serviceinriktad. Arbetet innehar ett högt tempo så du bör vara noggrann, flexibel och kunna hantera stress.
Vi söker dig som brinner för service, har talang för att skapa en god gästupplevelse. Du har ett stort intresse för mat och vi ser gärna att du även har ett intresse av dryck och vin. Hos oss får du möjlighet att jobba i en pulserande miljö där din talang för service kommer till användning varje dag.
Vi söker alltså dig som ger det lilla extra och gör ditt bästa för att uppmärksamma varenda gäst som besöker oss.
Restaurangen är öppen varje dag från eftermiddag till kväll. Restaurangen består av matsal, bar och lounge med totalt 150 platser. Utöver det har vi en stor uteplats under bar himmel med 100 sittplatser.
Vi tillsätter tjänsten omedelbart med rätt kandidat.
Vi erbjuder
Deltidstjänst & extra som startar med en provanställning. Du kommer kunna erbjudas arbete kvällstid samt helger.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: sollentuna@olearys.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Sportsbar AB
(org.nr 556744-7072) Arbetsplats
Oleary's Sollentuna Kontakt
Oleary's Sollentuna sollentuna@olearys.se Jobbnummer
10003856