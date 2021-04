O'Learys Ekerö söker Barchef - O'learys Trademark AB - Servitörsjobb i Ekerö

O'learys Trademark AB / Servitörsjobb / Ekerö2021-04-11O'Learys Ekerö söker en driven Barchef till vårt nya koncept O'Learys seaside på Ekerö. Vi söker dig som har passion för mat, dryck, sport och människor och vill vara med i utvecklingen av det nya konceptet.Restaurangen på Ekerö är vackert belägen precis vid Mälaren i Jungfrusunds marina och öppnar i början på juni. Som Barchef får du vara med från början i allt från rekryteringen av personal till att vara delaktig i att sätta prägeln på restaurangen (och framförallt baren) redan från början.O'Learys är en eatertainment-kedja där mat, dryck, sport och stämning alltid är i fokus. Som anställd på O'Learys är du en del av en gemenskap och ett team. Tillsammans stärker och utvecklar vi O'Learys för att ge våra gäster, eller Fans som vi kallar dem, bästa möjliga upplevelse. Din personlighet, din erfarenhet och ditt engagemang är de största tillgångarna för O'Learys som varumärke. Därför söker vi dig som har passion för mat, dryck, sport och människor.2021-04-11Alla är välkomna till O'Learys, alla Fans och möten är unika. Som bartender gör du mötena betydelsefulla och minnesvärda. Vi söker dig som är flexibel, har ett öppet sinne, är bra på skapa goda relationer och gillar att jobba som den del av ett team.Barchefen kommer ha en viktig del i att utveckla O'Learys Seaside konceptet vad gäller tex temakvällar .och att skapa en härlig atmosfär för gästerna. Som Barchef är du även stand-in för vår Restaurangchef när hen inte är på plats.Vi söker dig somDu har minst några års arbetslivserfarenhet från arbete som bartender samt erfarenhet av rollen som ledare och har god kassavana.Som person är du orädd, noggrann och har god samarbetsförmåga. Som chef är du resultatinriktad, strategisk och tar ansvar för dina uppgifter. Du agerar lyhört och uppmärksamt på andra människor.Du har gymnasieutbildning, talar och skriver svenska obehindrat och har goda kunskaper i engelska.Sök tjänsten genom att skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag.Välkommen med din ansökan!START: Önskvärt mitten på maj då O'Learys Ekerö beräknas öppna i mitten på juni.OMFATTNING: HeltidARBETSTIDER: 40/h per vecka. Flexibel arbetstid baserat på restaurangens öppettiderPLATS: O'Learys Ekerö (Jungfrusunds marina)VI ERBJUDER DIG: En unik möjlighet att vara med och bygga upp ett restaurangkoncept ifrån början tillsammans med en driven ägartrio.KONTAKT: hr.ekero@olearys.se O'Learys Bar & Restaurant - är en svensk franchisekedja som grundades 1988 i Göteborg. Idag finns över 120 restauranger i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Spanien, Förenade Arabemiraten, Singapore, Kina och Vietnam. Den totala omsättningen uppgick 2019 till 2,4 miljarder kronor. O'Learys har som ambition att bli den största kedjan inom Eatertainment i Europa. Under 2014 och 2015 blev O'Learys nominerat som Gasellföretag av Dagens Industri och prisades 2014 som ett av Sveriges superföretag av Veckans Affärer och Bisnode. O'Learys kärnvärden är Fair, Passionate, Proud. Mer information hittar du på ( http://www.olearyssportsbar.com/) Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-28O'learys Trademark AB5683690