OKQ8 Bilverkstad Norrtälje/ Bilmekaniker
Carvizor AB / Maskinreparatörsjobb / Norrtälje Visa alla maskinreparatörsjobb i Norrtälje
2025-08-15
OKQ8 Bilverkstad Norrtälje/Carvizor AB är en verkstad som arbetar med service, reparationer,tvättservice och däckskiftning på personbilar samt lätta transportbilar. Företaget är ett familjeföretag och vi ser till att ta hand om varandra.
Just nu söker vi en bilmekaniker som kommer vara en viktig del av vårt team. Vi växer in i nya lokaler och söker därför både, dig som har erfarenhet i er roll som bilmekaniker, och dig som är i början av din karriär. Du kommer bland annat genomför följande arbetsuppgifter:
Reparationer av personbilar: oljeservice, bromsar, AC, hjul inställning, däck, fälgar , tvättservice m.m
Felsökning med diagnostikverktyg Publiceringsdatum2025-08-15Kvalifikationer
Svenska i tal & skrift
B- körkort
Goda datorkunskap
Vi söker dig som:
Positiv & Social - Eftersom du kommer vara i kontakt med kunder & för att samarbetet med dina kollegor ska gå smidigt
Är självgående & lösningsorienterad - Det är viktigt i ditt arbete att du ser möjligheter där andra ser problem.Övrig information
Start: Omgående
Arbetstider: 8 - 17
Placering: I verkstaden som ligger i Norrtälje
Anställning: Timlön / Deltid / Tillsvidare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Stockholmsvägen 51
E-post: 37551@okq8bilverkstad.se Arbetsgivare Carvizor AB
(org.nr 556971-8959)
761 73 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OKQ8 Bilverkstad Norrtälje/Carvizor AB Jobbnummer
