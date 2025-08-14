Öhlins söker montörer för nytt projekt!
2025-08-14
Har du ett tekniskt intresse, god arbetsmoral och trivs med att jobba i team? Då kan det här vara ett perfekt tillfälle för dig! Just nu söker vi på Uniflex drivna och noggranna montörer till ett tidsbegränsat projektuppdrag hos Öhlins Racing i Upplands Väsby.
Öhlins Racing är världsledande inom utveckling och tillverkning av avancerade fjädringssystem för motorcyklar, bilar och motorsport. Du får chansen att bidra till produkter som håller absolut toppklass - i ett team som präglas av engagemang, precision och yrkesstolthet.Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Du blir anställd av Uniflex och arbetar som konsult hos Öhlins Racing under en kortare period, inom ramen för ett specifikt projekt. Uppdraget passar dig som vill få värdefull erfarenhet i en tekniskt avancerad miljö och bidra till högkvalitativ montering under projektets gång.
Start för tjänsten kommer att vara i augusti och löpa till slutet av oktober.
Arbetsuppgifterna består av montering av stötdämpare med hjälp av verktyg och ritningar. Du arbetar nära kollegor i ett team där samarbete, kommunikation och precision är avgörande för att nå gemensamma mål.
Vem är du?
För att trivas i rollen söker vi dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer.
Trivs i en produktionsmiljö där kvalitet står i fokus.
Är tekniskt intresserad och tycker om att arbeta i team.
Identifierar dig med Öhlins värderingar, Accountable, Honest, Challenging, Committed, Humble, Inspiring, Optimistic, Passionate, Courageous och Curious.Kvalifikationer
Fullständig gymnasieutbildning, gärna inom fordon, industriteknik eller el/elektronik.
Tidigare arbetslivserfarenhet.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av montering eller produktion.
Eftergymnasial utbildning inom relevant område.
Truckkort A1-4 och B1-4.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
