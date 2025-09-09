'Ohana söker erfaren servitris - extra vid behov
2025-09-09
'Ohana Café söker Servitris
Vi på 'Ohana söker nu två servitriser- en deltid & en extra vid behov, som vill vara med och och lyfta Ohana till nästa nivå!Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
Ohana betyder familj - och det är precis vad vi vill skapa, både för våra gäster och i vårt team. Vi serverar kaffe, bakverk, bubbel, mocktails och enklare rätter med råvaror från lokala producenter. Vi tror på kvalitet, enkelhet och omtanke, med det lilla extra - både i köket och i mötet med våra gäster.Om tjänsten
Som servitris på 'Ohana är du ansiktet utåt och en nyckelperson i vår restaurang. Din uppgift är att ge gästerna en upplevelse som går utöver det vanliga - från första hej till sista tack. Du guidar gästerna genom menyerna, ger dryckesrekommendationer, håller koll på detaljerna i matsalen och ser alltid till att gästen känner sig omhändertagen. Rollen är varierande och kräver både servicekänsla, tempo och ansvarstagande.
Du blir en viktig del i att skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster genom förstklassig service, mat, dryck och atmosfär - och bidra till att välkomna en ny publik till Ohana.
Tjänsten är på deltid, cirka 15-25 timmar i veckan, och kan inkludera både vardagar, kvällar och helger.
Tjänsten extra vid behov kan inkludera både vardagar, kvällar och helger. Dina arbetsuppgifter
• Ta emot gäster och skapa en välkomnande atmosfär
• Presentera menyer och ge rekommendationer på mat och dryck
• Servera mat och dryck med hög service och kunskap
• Rekommendera viner och drycker som förhöjer gästernas upplevelse
• Säkerställa ordning och trivsel för gästerna
• Ta ansvar för betalningar, bokningar, beställningar och att serviceflödet fungerar smidigt
• Hjälpa till med förberedelser och avslut av servicepass
• Hålla rent och ta hand om städ & disk
• Mindre köksuppgifter
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet från restaurangbranschen
• Har kunskap och intresse för vin och dryck, samt har baristakunskaper
• Är en lagspelare men också självgående och initiativtagande
• Är professionell, social och älskar att ge god service
• Har flexibilitet och kan arbeta kvällar och helger
Vi erbjuder:
* En möjlighet att vara med på något nytt från grunden
* En arbetsplats med familjär känsla och tydliga värderingar
* Ett kök där kvalitet och hållbarhet står i fokus
* Ett meningsfullt jobb i en inspirerande miljö Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till jobbohananorrkoping@gmail.com
. Urval sker löpande - vi ser fram emot att höra från dig!
Med värme
Med värme

Elli, team 'Ohana
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Sista dag att ansöka är 2025-09-30

E-post: jobbohananorrkoping@gmail.com
