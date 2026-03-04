Ögonsjuksköterska till operationsavdelningen
Vill du bli en del av vårt härliga team? Vi vill stärka vår grupp och söker därför en ögonsjuksköterska som vill specialisera sig inom ögonoperation.Publiceringsdatum2026-03-04Om företaget
På operationsavdelningen bedriver vi högspecialiserad ögonsjukvård och genomför ungefär 10 000 ögonoperationer varje år varav 3 000 i narkos. Vi har i dagsläget tio operationssalar där vi utför operationer inom gråstarr, näthinna, plastik, onkologi och skelning samt genomför hornhinnetransplantationer. Vi utför allt inom ögonsjukvård och arbetar med den senaste tekniken.
Vi vårdar patienter i alla åldrar från ett år och uppåt. Det viktigaste för oss är patienten, att hålla högsta patientsäkerhet och kvalitet samt att arbeta för verksamhetens utveckling.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med omväxlande arbetsuppgifter och lärande tillsammans med kollegor med hög kompetens och ögat i fokus. Vi arbetar för att ge bästa vård och bemötande till våra patienter.
VI är ett glatt gäng i olika åldrar som ser framemot att få dig som kollega. Välkommen att söka!Om tjänsten
Du arbetar kliniskt med att instrumentera och assistera ögonoperationer. Det finns möjlighet till kompetensutveckling. Introduktionen utformas individuellt och du får en bra inskolning inom ögon.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som är utbildad ögonsjuksköterska. För att lyckas i denna roll ser vi att du har en positiv och öppen attityd, är noggrann, tar egna initiativ, flexibel, har lätt för att samarbeta och gillar att arbeta i team. Du är trygg i din yrkesroll och förmedlar din kunskap vidare till dina kollegor på ett pedagogiskt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tillträde enligt överenskommelse. Du arbetar dagtid måndag till fredag med viss beredskapstjänstgöring kvällstid och helger.
Urval och intervjuer sker löpande.
Vi tillämpar registerkontroll innan anställning för denna tjänst.
Om S:t Eriks Ögonsjukhus
S:t Eriks Ögonsjukhus är ett av Europas ledande ögonsjukhus. Vi erbjuder högspecialiserad ögonsjukvård och tar varje år emot cirka 200 000 patienter från Stockholms län, Sverige och utlandet. Tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi forskning och utbildning inom ögonområdet. Sjukhuset har 450 medarbetare.
S:t Eriks Ögonsjukhus finns i moderna lokaler i Hagastaden.
Se även vår webbplats
För S:t Eriks Ögonsjukhus är det viktigt att du som medarbetare trivs och är motiverad att driva ögonsjukvården framåt tillsammans med oss. Vi uppmuntrar till nytänkande och kompetensutveckling samt satsar på hälsofrämjande arbetsplatser med god arbetsmiljö.
