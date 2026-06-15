Ögonsjuksköterska/sjuksköterska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2026-06-15
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Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Är du utbildad ögonsjuksköterska alternativt legitimerad sjuksköterska med intresse för ögonsjukvård? Trivs du med att arbeta såväl självständigt som i team och vill vara med och bidra till ständiga förbättringar? Då har vi möjligheten för dig. Varmt välkommen med din ansökan till oss på ögonkliniken!
Rollen som sjuksköterska
Du kommer att arbeta på vår vårdvalsmottagning samt på vår mottagning för kvalificerad ögonsjukvård. Kliniken har även operativ verksamhet, som du som är ögonsjuksköterska har möjlighet att vara en del av.
Till förekommande arbetsuppgifter hör även telefonrådgivning och egen mottagning med olika patientgrupper inom ögonsjukvård samt teamarbete med läkare och undersköterskor. I tjänsten ingår även att vara resurssjuksköterska med ansvar för de akuta undersökningsbehoven som uppkommer under dagen samt administrativa uppgifter.
Tjänsten hos oss är en tillsvidareanställning på heltid, dagtid måndag till fredag som utgår från grundschemat. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Ögonklinikerna inom Region Jönköpings län bedriver ögonsjukvård inom två områden – inom vårdval och inom den kvalificerade vården. Vi har tre ögonmottagningar som utgår från Eksjö, Jönköping och Värnamo. Mottagningarna behandlar olika typer av ögonbesvär som kräver specialistvård och har både planerade och akuta besök samt rådgivning, uppföljning och kirurgisk vård. Tillsammans arbetar vi i länet regionövergripande med processerna i ögonsjukvården och samverkar regionala frågor.
Ögonkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping bedriver ögonsjukvård i två verksamhetsgrenar – öppen specialistsjukvård inom vårdval ögon och kvalificerad ögonsjukvård. Inom den öppna specialistsjukvården behandlar vi de flesta ögonåkommor, till exempel diabetesscreening i form av ögonbottenfotografering, glaukomkontroller, kataraktkirurgi och akutverksamhet.
Inom den kvalificerade ögonsjukvården arbetar vi bland annat med patienter med åldersförändringar i gula fläcken, barn och avancerad ögonkirurgi. De olika professionerna inom kliniken arbetar tillsammans och strävar efter goda medicinska resultat. Medarbetarna deltar med idéer och driver utvecklingen av förbättringsarbetet.Publiceringsdatum2026-06-15Profil
Vi söker dig som är utbildad ögonsjuksköterska eller legitimerad sjuksköterska med intresse för ögonsjukvård till vår mottagning.
Som person är du trygg, lugn och stabil. Du trivs med att arbeta självständigt men kan också vara lyhörd och har god förmåga att arbeta tillsammans med andra. Vi ser att du är en person som i ditt arbete har energi, är nyfiken och lösningsfokuserad. Du är noggrann och lägger stor vikt vid att slutföra det som du har påbörjat. Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete där du har ett nära samarbete med samtliga yrkesgrupper inom ögonkliniken. Du får jobba i en spännande miljö med trevliga kollegor, ofta i högt tempo. Här jobbar vi aktivt i processteam med förbättringsarbete och vi vill att du ska vara med och bidra.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Zsofia Gaal, zsofia.gaal@rjl.se
, 010-242 16 21 (semester 15 juni-21 juni). Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är den 15 juli. Välkommen med din ansökan!
Din upplevelse är viktig för oss. Därför vill vi informera dig om att rekryteringsprocessen kan ta längre tid än vanligt under sommaren. Vi återkopplar till dig så snabbt som möjligt.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K717/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9962712