Ögonkliniken Hallands sjukhus söker Läkarchef
Region Halland / Sjukvårdschefsjobb / Kungsbacka Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kungsbacka
2025-11-03
Ögonkliniken Hallands sjukhus står inför en spännande och utmanande framtid.
Har du intresse för organisation och ledarskap samt förmågan att skapa engagemang och delaktighet så är detta möjligheten för dig.
Som anställd på Ögonkliniken i Halland erbjuds du en arbetsplats med fokus på verksamhet och patient, nytänkande, utveckling och en god arbetsmiljö.
Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp och tillsammans med övriga chefer och våra engagerade medarbetare, driver du utvecklingen på kliniken.
Tjänsten är på heltid med tillsvidareanställning i din grundprofession med ett fyra års förordnande.
Din placeringsort är Halmstad men då tjänsten omfattar samtliga läkare på kliniken förekommer resor till Varberg och Kungsbacka.
Om arbetsplatsen
Ögonkliniken Hallands sjukhus är en regionövergripande klinik med drygt 100 medarbetare. Vi erbjuder specialistvård av god och hög kvalitet vid våra tre utbudspunkter i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Vi har mottagningsverksamhet med öppenvård på samtliga tre orter och i Kungsbacka och i Halmstad har vi även lokaler för dagkirurgisk verksamhet. Vid mottagningen i Halmstad finns vår akutmottagningsverksamhet med läkare i beredskap kvällar, nätter och helger och det är även där vi vid behov har tillgång till vårdplatser. I Halmstad har vi även vår utbildningsverksamhet med ST - läkare. Ögonkliniken arbetar även tillsammans med Syncentralen med regelbunden konsultation gällande såväl vuxna som barn.
Inom vår ögonverksamhet arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, optiker, ortoptister och medicinska sekreterare i team kring patienten. För närvarande omfattar kliniken 21 läkare varav 7 ST-läkare.
Din roll hos oss
I uppdraget ingår att vara första linjens chef för samtliga läkare anställda vid ögonkliniken Hallands sjukhus. Som läkarchef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i klinikens ledningsgrupp. Tillsammans med verksamhetschef och avdelningschefer driver du verksamheten i nära samarbete med våra medarbetare och som chef i första linjen ansvarar du för verksamhet, ekonomi och personal.
Som läkarchef ansvarar du för att leda och fördela läkarnas arbete samt att säkerställa att kliniken har den kompetens och resurs som krävs för verksamhetens uppdrag. Ögonläkare har möjlighet att kombinera chefsskapet med klinisk tjänstgöring.
I uppdraget ingår:
• rekrytering och tillsättning av läkare
• det delegerade arbetsmiljöansvaret för läkargruppen
• att ansvara för läkarnas utbildning och kompetensförsörjning
• att ansvara för läkarnas schema och arbetstidsförläggning
• att tillsammans med ST-studierektorn ansvara för att utbildningsläkare har utbildningsplaner, handledare och att övriga åtaganden avseende läkares utbildning fullföljs
• ansvar för medarbetarsamtal, lönesamtal och lönesättning av läkare i enlighet med sjukhusets beslutsordning.
Som chef i Region Halland har du två uppdrag: att styra och leda med fokus på resultat samt att engagera och motivera dina medarbetare. Du är arbetsgivarens representant och du företräder Region Halland.Publiceringsdatum2025-11-03Kvalifikationer
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av ledarskap, gärna inom hälso- och sjukvård, och som har ett genuint intresse för personal- och verksamhetsutveckling.
För att lyckas i rollen som läkarchef bygger du förtroendefulla relationer och skapar engagemang hos medarbetarna. Du motiveras av att utveckla både verksamhet och medarbetare, och du trivs med att leda i förändring. Du har systemkompetens, det vill säga förståelse för din egen roll och hur helhetens delar samverkan inom hälso- och sjukvården.
Som person har du en god samarbets- och kommunikationsförmåga, är lösningsfokuserad, tar egna initiativ och är ansvarsfull och strukturerad i ditt arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer planeras att genomföras 20 november.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
