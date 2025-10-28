Offsettryckare
2025-10-28
Offsettryckare

Är du en noggrann och kvalitetsmedveten offset tryckare med flera års erfarenhet från den grafiska branschen. Då kan detta vara rollen för dig. Hos oss arbetar du i ett skiftlag tillsammans med andra tryckare i ett engagerat team. På vår tryck- och lackavdelning har vi idag två tryckpressar där vi trycker plåt utifrån våra kunders behov. Rollen är en viktig och central funktion för oss då kvalitén på våra tryck är en betydelsefull del av vår framgång.

Dina arbetsuppgifter
Ansvarar för den dagliga driften av våra tryckpressar
Tillse att arbetet utförs med kvalitet och på ett säkert sätt
Tillse att produkten har rätt/överenskommen kvalitet
Producera optimalt enligt överenskommen plan
Uppfylla de dagliga målen
Kunna ställa om till samtliga produkter i våra tryckpressar
Genomföra operatörsunderhåll
Arbeta med våra tekniska hjälpmedel för kvalitetssäkring t.ex. densitometer och vision kameror.
Enklare felsökning vid tryckrelaterade problem
Rapportera avvikelser på flöden, processer och produkter
Stoppa produktionen vid avvikande produkter
Stoppa farligt arbete
Utbilda nya operatörer
Ständigt förbättra och utveckla metoder
Att vara behjälplig på andra ställen i produktionen när så krävs
Kunskap och kompetens
Vi söker dig som är utbildad tryckare eller motsvarande som vi bedömer likvärdigt. Du har minst 5 års erfarenhet av offsettryck. Du behärskar tryckteknik, färglära och reprouppbyggnad. Du har även kunskap i ritningsläsning och mätteknik, grundläggande erfarenhet från affärssystemet SAP är meriterande. Som person är du ansvarsfull, noggrann och kvalitetsmedveten. Du är en teamspelare med ett positivt och lösningsorienterat arbetssätt. Du kommer att få en grundläggande introduktion och upplärning i våra processer. För dig är det en självklarhet att leva efter våra värderingar som innebär kombinationen av; Innovativ, personligt engagemang, långsiktighet samt mod och du fattar dina beslut utifrån ett varmt hjärta, rena händer och kallt huvud.
Ansökan och kontakt
Låter det intressant? Tveka då inte att skicka in din ansökan till oss, sista ansökningsdag är 17 november. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att maila dem till vår rekryterande chef: claes.kindberg@emballator.se
. Om företaget
Emballator Ulricehamns Bleck AB är specialister på metallförpackningar och erbjuder ett stort utbud av förpackningslösningar för marknadssegmenten färg, kemiteknik och livsmedel. I vårt breda sortiment finns burkar och lock med olika design, tryck och funktion. Vi har 160 medarbetare och Emballator Ulricehamns Bleck är en del av Emballator-koncernen som erbjuder ett brett utbud av förpackningslösningar.
