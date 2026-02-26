Officer till F 16
2026-02-26
F 16 ansvarar för Uppsala garnison och driften av Uppsala flygplats. Flottiljen ansvarar även för bevakningen av det svenska luftrummet dygnet runt, året runt samt leder Flygvapnets stridsflygplan i luften. Förbandet växer och den militär organisation står inför en stor förändring och utveckling med anledning av omvärldsläget och Sveriges NATO-medlemskap. Vi söker nu dig som är utbildad taktisk officer, specialistofficer eller reservofficer och som vill försätta din karriär på F 16!
• Vi söker dig som är officer och vill tjänstgöra på F 16
• Vi söker dig som är förtidsavgången yrkesofficer och som av olika anledningar har valt att lämna Försvarsmakten - här finns en möjlighet att komma tillbaka och bli återanställd!
• Är du reservofficer och skulle vara intresserad av att tjänstgöra i Försvarsmaktens grundorganisation? Vi söker även dig!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
F 16 rekryterar nu utbildade yrkesofficerare och reservofficerare till ett antal olika befattningar och kan erbjuda anställning på flertalet arbetsorter. Som officer på förbandet kan uppgifterna variera beroende på befattning. Befattningarna kan innefatta chefskap eller arbetsledning, att verka som specialist med viss inriktning eller att leda processer inom olika funktionsområden. Efterhand som förbandet utvecklas och uppgifterna förändras kommer möjligheter finnas att vara med och påverka utvecklingen framåt.
Som anställd i Försvarsmakten erbjuds du varierande och meningsfulla arbetsuppgifter, fysisk träning på arbetstid och goda möjligheter till personlig utveckling. Som anställd officer vid Upplands flygflottilj F 16 kommer du, att tillsammans med engagerade kollegor, arbeta mot förbandets uppsatta mål. Arbetet är omväxlande och du har goda möjligheter att både bidraga till och påverka flottiljens framtid.
Befattningar på F 16
F 16 ska expandera och verksamheten utvecklas. Detta möjliggör en stor bredd av befattningar och kompetensutveckling som planeras utifrån individens bakgrund och intresse. Nedan finns exempel på funktionsområden som F 16 kan erbjuda tjänst inom. Vid specifika önskemål, ange och motivera din önskan i ansökan.
• Stril (flygstridledning, luftbevakning och samband)
• Samband
• MSE (mission support element)
• Telekrig
• Skyffarb (Skydds och flygfältsarbete)
• Flygtekniker
• Hundtjänst
• Teknisk tjänst
• Logistik
• Säkerhetstjänst
• Bevakning
• Grundutbildning
• Sjukvård
• Motor- och trafiktjänst
• Markteknisk tjänst
• Stabsbefattningar
• Metrologi
• Chefsbefattningar på alla nivåer
KRAVPubliceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
• Utbildad yrkesofficer (specialistofficer, taktisk officer eller reservofficer)
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Uppfyller de krav som befattningen ställer på fysisk förmågaDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du känna dig trygg i en miljö som är i ständig förändring. Du har ett starkt inre driv och en vilja att bidra - inte bara till den egna uppgiften, utan till helheten. Du tar initiativ, samarbetar naturligt med andra och har lätt för att anpassa dig när riktningen förändras. Samtidigt ser du värdet i struktur och tydlighet för att skapa stabilitet i det som byggs upp. Du är nyfiken, engagerad och har ett professionellt förhållningssätt till både uppdraget och dina kollegor samt förstår betydelsen av laganda i en militär kontext. Arbetsuppgifterna är varierande och kräver att du arbetare strukturerat och prestigelöst. Du är en lagspelare med hög samarbetsförmåga samtidigt som du är initiativrik och kan arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Relevant erfarenhet, vi söker en stor bredd av olika kompetenser
• B-körkort
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala/ Hästveda/ Luleå/ Bålsta/ Såtenäs/ Enköping.
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Militär
Upplysningar om befattningen och information om rekryteringsprocessen:F16-A1@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-01. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
