Office & Event Coordinator
B3 Consulting Group AB (publ) / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-06-11
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Är du den som får ett kontor att kännas som hemma?
Det här är rollen för dig som älskar service, struktur och människor. Du är personen som fyller på kaffet innan någon hinner märka att det är slut, som löser problem innan de uppstår och som tycker att det är lika roligt att planera ett uppskattat event som att skapa ordning i vardagens alla detaljer.
Du ser både kollegor och gäster, får människor att känna sig välkomna och möter alla med ett genuint leende. Med service i fingertopparna och ett öga för både helhet och detaljer bidrar du till en arbetsplats där människor trivs, fungerar och vill vara.
Din vardag hos oss
Du kommer att ha ett helhetsansvar för vårt kontor i Stockholm, stötta verksamheten i Göteborg och bidra till en fantastisk medarbetarupplevelse. Från första morgonkaffet till större event och konferenser.
Du ser till att kontoret är välkomnande, representativt och fungerar som det ska. Du tar emot besökare, har kontakt med leverantörer och fastighetsägare, ansvarar för inköp och ser till att allt från mötesrum till kök håller hög standard. Du hanterar även enklare posthantering, beställningar och administrativa uppgifter som får vardagen att flyta smidigt.
Men rollen handlar om mycket mer än kontorsservice.
Du blir en viktig kulturbärare som bidrar till energi, trivsel och gemenskap. Du arrangerar frukostar, AW och aktiviteter som får människor att vilja komma till kontoret, stöttar vid konferenser och event samt bidrar till att skapa en arbetsplats där människor trivs och utvecklas.
Även om du utgår från Stockholm kommer du att stötta vårt Göteborgskontor i frågor som rör kontorsmiljö, aktiviteter och event. Du ansvarar också för vårt systematiska brandskyddsarbete, fysisk säkerhet, kontorsråd samt för att hålla vårt intranät uppdaterat med information, erbjudanden och förmåner mm.
I rollen ingår även ansvar för lokalbudgetarna för våra kontor i Stockholm och Göteborg. Du arbetar med administration kopplad till avtal, internkommunikation och leverantörskontakter.
Kort sagt: du får många kontaktytor, stor variation och möjlighet att påverka människors vardag på riktigt.
Vi ser gärna att du kan starta i augusti eller enligt överenskommelse.
Vem är du?
Vi tror att du genuint tycker om att hjälpa andra och att skapa positiva upplevelser för människorna omkring dig.
Du har en hög servicenivå, ett starkt kvalitetsfokus och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik. Du är självgående, driven och lösningsorienterad. Du tar initiativ, ser vad som behöver göras och driver saker framåt utan att behöva invänta instruktioner.
Samtidigt är du strukturerad och har förmågan att hålla många bollar i luften utan att tappa överblicken.
Vi tror också att du:
• Har erfarenhet av service, kontorsansvar, koordinering eller liknande roller
• Är van att planera och genomföra event
• Har god kunskap i Office 365, Teams och SharePoint
• Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift samt känner dig bekväm med engelska i arbetslivet
• Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
• Är nyfiken, initiativrik och gillar att göra det lilla extra
Rollen utgår från vårt huvudkontor på Wallingatan 2 i Stockholm, men resor till vårt kontor i Göteborg förekommer.
Varför B3?
På B3 bygger vi vår kultur på frihet, gemenskap och entreprenörskap. Vi är ett företag där människor får vara sig själva, där idéer välkomnas och där vi tror på att ha roligt tillsammans samtidigt som vi levererar på hög nivå.
Här får du en central roll med stor påverkan på både arbetsmiljö, kultur och medarbetarupplevelse. Du blir en del av vårt People & Culture-team och arbetar nära verksamheten för att skapa den bästa möjliga arbetsplatsen för våra medarbetare.
Låter det som du? Då hoppas vi att få höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7869899-2049335". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B3 Consulting Group AB (publ)
(org.nr 556606-3300), https://bli.b3.se
Wallingatan 2 (visa karta
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111 60 STOCKHOLM Arbetsplats
B3 Consulting Group Jobbnummer
9960347