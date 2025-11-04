Office Manager till mindre kontor i Stockholm
Academic Work Sweden AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-11-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad och serviceinriktad person som trivs med att skapa ordning och smidiga processer? Har du lätt för att hantera flera uppgifter samtidigt och tycker om att stötta dina kollegor i vardagen? Då kan rollen som Office Manager på ett väletablerat investmentbolag i Stockholm vara något för dig. Välkommen med din ansökan - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Företaget är ett investmentbolag som investerar i hela Norden. Det är idag 16 personer som arbetar på kontoret i Stockholm. Företaget har en professionell och måldriven kultur samtidigt som det är en prestigelös arbetsplats med högt i tak. För att fortsätta utvecklas och säkerställa ett smidigt arbetsflöde söker de nu en Office Manager på ett års vikariat som vill vara med och bidra till företagets fortsatta utveckling.
Som Office Manager blir du en viktig del i verksamheten och ansvarar för att hålla ordning och struktur i administrationen. Du arbetar nära kollegor på olika nivåer och får inblick i hela kontorets vardag - från hantering av löner, rapporter och leverantörsavtal till stöd vid HR-frågor, fakturahantering och planering av interna och externa event. Rollen är varierande och ger dig möjlighet att utveckla både din organisatoriska förmåga och ditt administrativa kunnande, samtidigt som du bidrar till att skapa en strukturerad och effektiv arbetsmiljö.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
• Hantera löner, försäkringar/pension och leverantörsavtal, bistå med hjälp vid framtagande av årsredovisningar och kvartalsrapporter
• Stöd vid planering av interna och externa event, konferenser och möten
• Hantering utav inkommande fakturor och relaterad administration
• Arkivering av dokument
• Stötta kollegor inom HR-frågor
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning
• Har tidigare arbetslivserfarenhet inom service, gärna i en administrativ roll
• Är van att hantera flera uppgifter samtidigt
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har kunskaper i Office-paketet
Det är meriterande om du har:
• Arbetat i en liknande Office Manager roll tidigare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi ser att du är en strukturerad och ordningsam person som klarar av att hålla fokus även när tempot är högt. Du är stresstålig och har lätt för att kommunicera, samtidigt som du är serviceinriktad och lyhörd för andras behov. Du tar ansvar för dina uppgifter och arbetar prestigelöst, vilket gör att du trivs både självständigt och i samarbete med andra. Dessutom ser vi att du är bekväm med siffror och kan hantera både analytiska och praktiska uppgifter på ett effektivt sätt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115523". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9586933